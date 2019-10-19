Траур объявлен 21 октября в Красноярском крае по погибшим при порыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. День траура объявлен в Красноярском крае по погибшим в результате прорыва дамбы в Курагинском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

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По последним данным, в результате прорыва дамбы золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино погибли 15 человек.

"Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе", - говорится в сообщении.

В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.