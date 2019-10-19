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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Более 350 звонков поступило на горячую линию МЧС в связи с прорывом дамбы под Красноярском

Всего экстренная психологическая помощь оказана в 363 случаях

ТАСС, 19 октября. Психологи МЧС приняли 352 звонка на горячую линию в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе министерства.

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"По состоянию на 22:00 мск на телефон горячей линии поступило 352 обращения. Всего экстренная психологическая помощь оказана в 363-х случаях", - сказали в ведомстве.

В субботу около двух часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности. По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек и шесть остаются пропавшими без вести.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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