Пострадавшие при пожаре жители дома под Ярославлем получают предметы первой необходимости

ТАСС, 20 октября. Жители многоквартирного дома в Ростове Ярославской области, в котором в субботу на пожаре погибли 7 человек и трое госпитализированы, начали получать помощь в виде предметов первой необходимости, одежды, постельного белья. Об этом сообщила ТАСС представитель районной администрации Любовь Отрывина.

"С утра в пункте временно размещения пострадавшие в пожаре начали получать одежду, предметы первой необходимости, средства личной гигиены. Все это ростовчане несут с вечера субботы - собрано очень много: одежда, постельное белье, полотенца, все, что нужно, ведь многие только успели выскочить из огня, у людей все сгорело, нет ничего. В сборе помощи участвуют также Общественная палата, национальные объединения - диаспоры, областной благотворительный фонд "Милосердие и здоровье", - сказала Отрывина.

Она добавила, что дети погорельцев в понедельник пойдут в школу, для них индивидуально собирают одежду, обувь, школьные рюкзаки, письменные принадлежности. "Прошла проверка условий, в которых размещены взрослые и дети у родственников: в комплексном объезде участвовали представители комиссий по делам несовершеннолетних, управления образования и педиатры, они обследовали детей, уточнили их состояние здоровья", - рассказала представитель райадминистрации.

По данным Отрывиной, в доме проживали 32 человека, среди них 9 детей, сейчас в пункте временного размещения остается один человек, остальные живут у родственников. "В понедельник потерпевших соберут в городской администрации, специалисты объяснят им, как получить единовременную материальную помощь, работники миграционной службы объяснят, как людям быстрее восстановить документы", - добавила Отрывина.

Она уточнила, что дата похорон семи погибших будет назначена после проведения всех необходимых экспертиз. "Когда выдадут все заключения экспертиз, мы начнем заниматься этой скорбной церемонией. Идут и розыски родственников погибших, чтобы учесть их пожелания по похоронам, может, кто-то хочет их захоронить в другом месте", - объяснила собеседница агентства.

О состоянии госпитализированных

Медики характеризуют как стабильное состояние трех человек, госпитализированных после пожара. Об этом ТАСС сообщила главврач Ростовской центральной районной больницы Наталья Овечкина.

"У женщины, которая находится в реанимации, состояние ближе к средней степени тяжести - но оно стабильное, и это главное. У мужчины, который помещен в отделение травматологии, состояние тоже стабильное - оно даже ближе к удовлетворительному. Еще одна женщина, которая доставлена в больницу им. Н. В. Соловьева в Ярославле, после операции также находится в стабильном состоянии", - сказала собеседница агентства.

Пожар в двухэтажном жилом доме № 13 на улице Ленинской в Ростове Ярославской области произошел в субботу, погибли 7 человек, пять из которых дети в возрасте от 1,5 до 6 лет. Пострадали три человека, они были госпитализированы в городские больницы. По данным МЧС, пожар возник на лестничной клетке дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")".

В новость внесены изменения (11:00 мск) - добавлена информация о состоянии госпитализированных пострадавших.