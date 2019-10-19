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Случаи массовой гибели детей при пожарах в России

В субботу при пожаре в многоквартирном доме под Ярославлем погибли пятеро детей и двое взрослых

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 октября 2019 года в результате пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме в г. Ростове Ярославской области погибли семь человек, в т. ч. пятеро детей. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м.

Хронология случаев массовой гибели детей при пожарах в РФ за последние пять лет - в материале ТАСС.

Всего с начала 2015 года на территории страны произошло десять пожаров (с учетом ЧП 19 октября 2019 года), в которых погибли пять и более несовершеннолетних.

8 октября 2015 года в станице Холмская (Абинский район Краснодарского края) при пожаре в частном доме погибли семеро детей в возрасте от года до десяти лет. По версии следствия, в сгоревшем домовладении проживала семья из двух взрослых и пяти малолетних детей. Накануне к ним в гости приехали знакомые вместе с двумя детьми. Обнаружившие возгорание очевидцы вызвали пожарных. При попытке спасти детей из горящего строения получил ожоги мужчина, который был госпитализирован.

5 декабря 2015 года в результате пожара на территории дачного товарищества "Феникс" в г. Лянтор (Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа) погибли восемь подростков. Несовершеннолетние отмечали день рождения в бане и после возгорания не смогли самостоятельно покинуть помещение и отравились угарным газом.

9 января 2016 года в селе Старый Кувак (Лениногорский район Татарстана) произошел пожар в одноэтажном жилом доме. На месте погибли пятеро детей и их мать, отец был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ожогами 70-75% тела. Было установлено, что дом отапливался с помощью самодельных электрообогревателей, поскольку газ в нем отключили за неуплату. Главе сельского поселения было предъявлено обвинение в халатности, в июне 2016 года он был приговорен к штрафу в 20 тыс. руб.

8 мая 2016 года в частном доме в гор. Сухой Лог (Свердловская обл.) произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, в т. ч. пятеро детей 2008-2013 годах рождения. Спастись удалось одному мужчине, который был госпитализирован с сильными ожогами. По данным СК РФ, основной причиной возгорания стало неисправное печное оборудование.

15 ноября 2016 года при пожаре в дер. Пеньково (Спировский район Тверской обл.) погибли шесть человек - женщина и пятеро детей. Также пострадал мужчина, госпитализированный в шоковом состоянии и с ожогами средней тяжести. По информации СК РФ, очаг пожара находился в хозяйственной пристройке. В ней был размещен домашний скот, помещение освещалось электрическими инфракрасными тепловыми лампами. Некорректное обращение с лампами привело к их перегреву, в результате чего загорелось сено, а затем и жилой дом.

7 августа 2017 года в дер. Угузево (Бирский район Башкирии) произошел пожар в деревянном жилом доме. В результате погибли девять человек, в т. ч. пятеро детей. Еще три человека пострадали, из них двое были госпитализированы. В связи с ЧП власти Башкирии объявили 7 августа в республике днем траура. Как было установлено проверкой СК РФ, пожар возник из-за непотушенной сигареты.

3 декабря 2017 года при пожаре в жилом доме в пос. Степной (Искитимский район Новосибирской обл.) погибли пятеро детей - три мальчика в возрасте от восьми месяцев до трех лет и две девочки пяти и семи лет. В квартире также находился 32-летний отец детей Владимир Перфильев, который был госпитализирован с ожогами. СК РФ возбудил по факту гибели детей уголовное дело о халатности органов опеки. По данным следствия, мать малолетних детей скончалась в августе 2017 года, а отец злоупотреблял спиртным. 6 декабря он бежал из больницы, на следующий день был арестован полицией. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и "Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц".

22 января 2018 года в частном двухэтажном доме в пос. Седельниково (Омская обл.), где проживала семья с семью приемными детьми, произошел пожар. Жертвами стали пятеро детей - сестры шести и десяти лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет. Приемная мать была госпитализирована, еще двое детей и их приемный отец не пострадали. Возгорание вызвал взрыв газового баллона, который глава семьи накануне принес в дом. В связи с гибелью детей 23 января было объявлено в Омской области днем траура. По версии следствия, заправка баллона на газозаправочной станции была осуществлена с грубым нарушением норм безопасности, что и привело к детонации.

6 ноября 2018 года в гор. Юрга (Кемеровская обл.) в результате пожара в частном доме погибли восемь человек, в т. ч. шестеро детей, один из пострадавших скончался в больнице. Госпитализирована 42-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

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