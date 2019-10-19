Число погибших при пожаре под Ярославлем увеличилось до семи

ТАСС, 19 октября. Число жертв пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области увеличилось до семи. Об этом ТАСС сообщил в субботу глава администрации Ростовского района Сергей Шокин.

"Найден еще один фрагмент тела взрослого, таким образом, количество жертв увеличилось до семи", - сказал он.

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоквартирном доме погибли пятеро детей и один взрослый.

По информации источника в экстренных службах, судьба одного человека остается неизвестной после происшествия в жилом доме.

"Местонахождение одного человека после пожара неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), прокуратура по факту происшествия проводит проверку.

В новость внесены изменения в (10:22 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.