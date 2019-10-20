Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цукерберг выступил против значительного повышения налогов для миллиардеров в США

Предприниматель отметил, что "есть люди, которые делают много добра, много помогают другим и в каком-то смысле получают за это награду"

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Глава и основатель американской компании Facebook Марк Цукерберг не считает разумными политические инициативы, предполагающие масштабное перераспределение богатства в США от миллиардеров в пользу государства. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала Fox News.

Предпринимателя попросили прокомментировать сделанные ранее заявления ряда политиков, претендующих на выдвижение кандидатами в президенты от Демократической партии. Многие из них подчеркивали, что выступают за значительное повышение налогов для очень состоятельных людей в стране. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки демократов, в частности, на теледебатах на этой неделе заявил, что считает аморальным наличие в стране миллиардеров, учитывая, что десятки миллионов американцев, к примеру, не могут позволить себе оплачивать услуги врачей.

"Не думаю, что с точки зрения высшей справедливости кто-то заслуживает обладать миллиардами долларов, - констатировал в связи с этим Цукерберг. - Но есть люди, которые делают много добра, много помогают другим и в каком-то смысле получают за это награду".

"Некоторые говорят, что решение вопроса, касающегося накопления богатства, заключается в следующем: "Давайте отдадим все государству. И теперь государство будет, по сути, решать, как проводятся все медицинские исследования", - продолжил он.
Предприниматель выразил несогласие с таким подходом в какой-либо сфере. "Я думаю, хорошо, что существуют различные благотворительные и другие организации, которые выдвигают конкурирующие идеи относительно того, как проводить исследования, - добавил Цукерберг. - Я, по сути, верю в конкуренцию между идеями".

Как сообщала газета The Washington Post, Цукерберг выразил похожую точку зрения ранее в этом месяце на собрании сотрудников Facebook в штаб-квартире компании в городе Менло-Парк (штат Калифорния). "Думаю, одна из составляющих прогресса состоит в том, что люди избирают разные подходы к различным проблемам", - отметил он. Бизнесмен подчеркнул, что выступает против попыток "лишить рынок и мир разнообразия подходов". Цукерберг не раз заявлял, что в будущем намерен потратить значительную часть своего состояния на благотворительные нужды.

Сколько будут стоить Цукербергу налоги

Согласно оценкам агентства Bloomberg, Цукерберг в настоящее время занимает пятое место в списке самых богатых в мире людей. Его состояние превышает $70 млрд. Согласно оценкам The Washington Post, если бы Сандерс стал президентом США и реализовал бы свои инициативы, касающиеся повышения налогов для миллиардеров, Цукербергу только в первый год после этого пришлось бы выплатить государству около $5,5 млрд. Если бы предложения Сандерса были реализованы около 10 лет назад, то в 2018 году состояние Цукерберга не превышало бы примерно $29 млрд.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Экс-генсек ШОС: мир сможет успешно бороться с коррупцией благодаря технологиям
Рашид Алимов отметил "системную и последовательную работу, проводимую в Китае по выявлению и наказанию служащих всех уровней за коррупционные преступления"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС