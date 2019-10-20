МВД по Карелии окажет помощь семье погибшего в драке слушателя курсов в Нальчике

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 октября. /ТАСС/. Руководство МВД по Карелии окажет необходимую помощь семье офицера полиции, погибшего в драке во время прохождения курсов в Нальчикском филиале института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД региона.

"Руководство и личный состав МВД по Республике Карелия выражают соболезнования родным и близким сотрудника. Его семье будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Погибшему сотруднику полиции Александру Флегонтову было 34 года. У него остались двое детей.

На службу в органы внутренних дел Флегонтов поступил в 2007 году, а с 2017 года вошел в состав отряда специального назначения "Гром" управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия. Лейтенант неоднократно выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион и не раз поощрялся руководством.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбуждено после потасовки, переросшей в драку, между слушателями института. В субботу в ходе конфликта одному из слушателей были нанесены травмы, от которых он умер.