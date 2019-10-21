Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Обновлено 

Власти Красноярского края выделят семьям погибших при прорыве дамбы по 1 млн рублей

Пострадавшие получат от 50 до 500 тыс. рублей в зависимости от причиненного здоровью вреда

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение выделить по 1 млн рублей семьям погибших при прорыве дамбы золотопромышленной артели в Курагинском районе. Об этом в понедельник сообщила журналистам министр соцполитики края Ирина Пастухова.

На эту тему
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

"Губернатором Красноярского края принято решение о выделении адресной материальной помощи семьям погибших - это 15 человек - в размере 1 млн рублей, независимо от места проживания", - сказала она.

По словам Пастуховой, пострадавшим будет оказана материальная помощь в сумме от 50 до 500 тыс. рублей, в зависимости от причиненного здоровью вреда. "И семьям пропавших без вести, сегодня таких пять человек, так же рассматривается вопрос о выделении [после проведения поисково-спасательных работ] адресной материальной помощи до 500 тысяч рублей", - добавила она.

Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошел 19 октября. В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. По данным на 10:00 (06:00 мск) понедельника за медицинской помощью обратилось 27 человек, из них 18 человек были госпитализированы в Курагинскую районную больницу и Краевую клиническую больницу, угрозы жизни пострадавшим нет.

В новость были внесены изменения (9:34 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
Реклама на ТАСС
Аналитики заявили, что хакеры использовали иранские приложения для сбора развединформации
В докладе Национального центра кибербезопасности Великобритании и Агентства национальной безопасности США отмечается, что хакерская группа Turla использовала приложения Neuron и Nautilus
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС