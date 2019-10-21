Власти Красноярского края выделят семьям погибших при прорыве дамбы по 1 млн рублей

"Губернатором Красноярского края принято решение о выделении адресной материальной помощи семьям погибших - это 15 человек - в размере 1 млн рублей, независимо от места проживания", - сказала она.

По словам Пастуховой, пострадавшим будет оказана материальная помощь в сумме от 50 до 500 тыс. рублей, в зависимости от причиненного здоровью вреда. "И семьям пропавших без вести, сегодня таких пять человек, так же рассматривается вопрос о выделении [после проведения поисково-спасательных работ] адресной материальной помощи до 500 тысяч рублей", - добавила она.



Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошел 19 октября. В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. По данным на 10:00 (06:00 мск) понедельника за медицинской помощью обратилось 27 человек, из них 18 человек были госпитализированы в Курагинскую районную больницу и Краевую клиническую больницу, угрозы жизни пострадавшим нет.

В новость были внесены изменения (9:34 мск) - добавлены подробности.