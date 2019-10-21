Защита участника акции 27 июля в Москве Емельянова обжаловала решение о его аресте

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сторона защиты Владимира Емельянова, обвиняемого в нападении на бойца ОМОН на акции 27 июля в Москве обжаловала решение суда о его аресте. Об этом в понедельник сообщил ТАСС его защитник, адвокат правозащитной организации "Агора" Григорий Червонный.

"Мы подали апелляционную жалобу на избрание нашему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.

Басманный суд Москвы 16 октября арестовал Емельянова до 14 декабря. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья). По версии следствия, на акции 27 июля Емельянов схватил бойца ОМОН сзади за форменное обмундирование, потянул его на себя, лишая тем самым представителя власти свободы передвижения и причиняя ему физическую боль.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.