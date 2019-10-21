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Следователи Башкирии не выявили криминала в смерти женщины, рядом с которой нашли ребенка

Причиной смерти оказалось сердечное заболевание

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Проверка не обнаружила криминального следа в смерти женщины в Башкирии, рядом с телом которой несколько дней в квартире находился 6-летний сын. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным СК, 16 сентября 2019 года тело женщины в квартире башкирского Янаула обнаружила ее подруга, там же в течение нескольких дней находился 6-летний сын умершей. Ребенока госпитализировали в связи с истощением организма.

"Проведенной проверкой признаков криминального характера в смерти женщины не установлено, причина смерти связана с сердечным заболеванием", - говорится в сообщении СК. По данным властей муниципалитета, семья не состояла на учете как неблагополучная.

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