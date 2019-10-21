Министр юстиции Польши принял решение о возможности экстрадиции в РФ россиянина Чернякова

ВАРШАВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро принял решение о возможности экстрадиции в РФ россиянина Андрея Чернякова, обвиняемого на родине в крупном хищении, однако в суде Варшавы продолжается связанный с его делом процесс. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе окружного суда польской столицы.

"Министр юстиции выдал решение о выдаче Андрея Чернякова России. Окружной суд в Варшаве решением от 23 августа 2019 года продлил применение меры пресечения в виде временного ареста в отношении Андрея Чернякова на период до 15 декабря 2019 года", - информировал суд.

Варшавский окружной суд уже дважды выносил вердикт о возможности экстрадиции Чернякова в РФ. Однако по этому делу постоянно поступают дополнительные материалы, из-за которых суду приходится рассматривать новые обстоятельства.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в суде, 22 октября состоится очередное заседание по делу Чернякова. Оно вновь будет касаться "констатации правовой возможности выдачи преследуемого законом лица".

Получить разъяснения в Министерстве юстиции Польши пока не удалось.

Дело Чернякова

Черняков - бывший руководитель крупной строительной компании "Космос", которая специализировалась на транспортной инфраструктуре. Он обвиняется в хищении 11 млрд рублей, полученных в кредит в 2011 году на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Эти средства банку возвращены не были. После возбуждения дела Чернякова объявили в международный розыск по линии Интерпола.

В декабре 2017 года россиянин был задержан польскими пограничниками по международному ордеру на арест в варшавском аэропорту. Он планировал вылететь в Киев. При прохождении пограничного контроля на выезде из Польши Черняков предъявил поддельный румынский паспорт.