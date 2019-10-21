У Тегерана нет данных о хакерах группы Turla, якобы использовавших иранские системы

ТЕГЕРАН, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Ирана не обладает информацией о хакерах группы Turla, якобы воспользовавшихся иранскими компьютерными сервисами для похищения конфиденциальных данных при помощи кибератак. Об этом в понедельник заявил представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Информацией по данному вопросу не обладаю", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о кибератаках.

В понедельник был опубликован совместный доклад Национального центра кибербезопасности Великобритании (National Cyber Security Centre, NCSC) и Агентства национальной безопасности США (АНБ). Как утверждается в докладе, хакеры, которые могут быть связаны с русскоязычными членами кибергруппы Turla, использовали иранские компьютерные сервисы, включая Neuron и Nautilus, для похищения конфиденциальных данных госучреждений, а также военных, технологических, энергетических и коммерческих организаций в 35 странах.

Кибергруппа Turla, известная также под названиями Snake и Uroboros, получила известность в 2008 году после взлома защищенных объектов, включая сеть Центрального командования ВС США. В списке их жертв - Министерство иностранных дел Финляндии (2013 год), швейцарская оборонная корпорация RUAG (2014-2016 годы), правительство Германии (конец 2017- начало 2018 годов).