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Отставки и назначения
Обновлено 

Валерия Фадеева назначили председателем СПЧ

Михаил Федотов, ранее занимавший этот пост, уволен с госслужбы в связи с достижением 70-летнего возраста
Валерий Фадеев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Валерий Фадеев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев указом президента РФ назначен председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте СПЧ.

"Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с сегодняшнего дня указом главы государства Владимира Путина назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека", - говорится в сообщении.​​​​​

Занимавший пост председателя СПЧ Михаил Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением предельного возраста. "Михаил Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет", - говорится в документе.

Также глава государства исключил из состава СПЧ Евгения Боброва, Павла Чикова, Илью Шаблинского и Екатерину Шульман.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияФедотов, Михаил АлександровичФадеев, Валерий Александрович
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