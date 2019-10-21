Валерия Фадеева назначили председателем СПЧ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев указом президента РФ назначен председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте СПЧ.

"Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с сегодняшнего дня указом главы государства Владимира Путина назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека", - говорится в сообщении.​​​​​

Занимавший пост председателя СПЧ Михаил Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением предельного возраста. "Михаил Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет", - говорится в документе.

Также глава государства исключил из состава СПЧ Евгения Боброва, Павла Чикова, Илью Шаблинского и Екатерину Шульман.