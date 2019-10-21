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Москалькова отметила опыт нового главы СПЧ в работе с общественными организациями

На смену Михаилу Федотову на этот пост назначен Валерий Фадеев

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечает большой опыт нового главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева в работе с общественными организациями.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом уволил Михаила Федотова, занимавшего пост главы СПЧ с 2010 года, с государственной службы в связи с достижением предельного возраста и назначил новым главой Совета секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.

"Хотелось бы поблагодарить Михаила Александровича Федотова, который дольше всех работал на этом посту, за эффективное взаимодействие, поддержку и сотрудничество на протяжении всего этого времени. Валерию Александровичу Фадееву, обладающему большим опытом работы с общественными организациями, я желаю успехов и удачи на этом ответственном посту", - сказала Москалькова в понедельник ТАСС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичФедотов, Михаил АлександровичМоскалькова, Татьяна НиколаевнаФадеев, Валерий Александрович
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