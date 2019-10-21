Морщакова заявила, что уходит из СПЧ из-за смены руководства

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Тамара Морщакова подтвердила ТАСС, что написала заявление о своем выходе из состава Совета.

"Это связано со сменой руководства Совета. Новое руководство, новые цели, новое отношение. Человек, который раньше по своей воле взялся за этот общественный труд, правозащитный, он имел в виду и тех, с кем он сотрудничает", - сообщила она.

Тамара Морщакова, судья Конституционного суда РФ в отставке, возглавляет в СПЧ постоянную комиссию по гражданскому участию в правовой реформе.

Ранее сообщалось, что секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова, который ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста. В сентябре этого года Федотову исполнилось 70 лет.