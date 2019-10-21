Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Морщакова заявила, что уходит из СПЧ из-за смены руководства

Ранее сообщалось, что секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Тамара Морщакова подтвердила ТАСС, что написала заявление о своем выходе из состава Совета.

На эту тему
Биография советника президента России Валерия Фадеева

"Это связано со сменой руководства Совета. Новое руководство, новые цели, новое отношение. Человек, который раньше по своей воле взялся за этот общественный труд, правозащитный, он имел в виду и тех, с кем он сотрудничает", - сообщила она.

Тамара Морщакова, судья Конституционного суда РФ в отставке, возглавляет в СПЧ постоянную комиссию по гражданскому участию в правовой реформе.

Ранее сообщалось, что секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова, который ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста. В сентябре этого года Федотову исполнилось 70 лет.

Теги
РоссияФедотов, Михаил АлександровичФадеев, Валерий Александрович
Реклама на ТАСС
В Севастополе сформируют базу проектов для восстановления исторических зданий
Работу планируется вести с 2020 года через госучреждение "Севастопольстройпроект
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС