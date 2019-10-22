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Дело экс-губернатора Дубровского

Песков о деле экс-губернатора Дубровского: вину фигурантов дел может определить лишь суд

Пресс-секретарь президента также добавил, что не обладает деталями обвинений, которые вменяются Борису Дубровскому
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Степень вины того или иного фигуранта уголовного дела может определить только суд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

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"Вину и степень вины любого человека может определить только суд", - сказал он. Представитель Кремля добавил, что не обладает деталями обвинений, которые вменяются Дубровскому.

Ранее о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Дубровского сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По словам Трунова, следствие оценивает ущерб более чем в 20 млрд рублей. Адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил ТАСС, что бывший губернатор ни официально, ни неофициально не был уведомлен о возбуждении дела.

Борис Дубровский с 2011 года по 2014 год был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. С января 2014 года возглавлял Челябинскую область, в марте этого года президент России Владимир Путин принял его отставку.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДубровский, Борис АлександровичПесков, Дмитрий СергеевичДело экс-губернатора Дубровского
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