Песков о деле экс-губернатора Дубровского: вину фигурантов дел может определить лишь суд

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Степень вины того или иного фигуранта уголовного дела может определить только суд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

"Вину и степень вины любого человека может определить только суд", - сказал он. Представитель Кремля добавил, что не обладает деталями обвинений, которые вменяются Дубровскому.

Ранее о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Дубровского сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По словам Трунова, следствие оценивает ущерб более чем в 20 млрд рублей. Адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил ТАСС, что бывший губернатор ни официально, ни неофициально не был уведомлен о возбуждении дела.

Борис Дубровский с 2011 года по 2014 год был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. С января 2014 года возглавлял Челябинскую область, в марте этого года президент России Владимир Путин принял его отставку.