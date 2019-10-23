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Эксперты: подготовку конкурентных кадров в эпоху роботизации обеспечит профобразование

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев призвал готовиться к "серьезной переквалификации людей" в связи с роботизацией труда

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Процесс роботизации постепенно приведет к высвобождению рабочих мест низкоквалифицированных сотрудников. В этой ситуации профессиональное образование должно обеспечить формирование конкурентных компетенций у граждан, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации" в Сколково призвал готовиться к "серьезной переквалификации людей" в связи с роботизацией труда. По его словам, низкоквалифицированный труд должен отходить к роботам. Премьер-министр высказал уверенность, что развитие роботизации производства не грозит кризисом на рынке труда, так как в этой сфере будет найден баланс.

"Влияние роботизации на рынок труда будет в ближайшее десятилетие основным фактором, который в значительной степени изменит спрос на рабочую силу. Массовые профессии, связанные с типовыми функциями (кассиры, работники колцентров, бухгалтеры, водители автотранспортных средств, рабочие-станочники) будут в красной зоне замещения роботами и интеллектуальными системами", - отметил в разговоре с ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений (АТИСО) Александр Сафонов.

Вызовы роботизации

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков выразил уверенность, что пока все разговоры про роботизацию - "формат футурологии". По его словам, число роботов в России в разы ниже, чем в других странах. "Среднее количество роботов на 10 тыс. работающих в мире около 77, в Южной Корее - в районе 700 на 10 тыс. работающих, в России 2-3 опять же на 10 тыс. работающих", - отметил он.

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Замглавы уверен, что это связано с заниженной стоимостью труда в России. "Работодателю выгоднее не внедрять дорогого робота, а воспользоваться низкооплачиваемым трудом работников. В этом смысле к роботизации мы можем прийти только через повышение стоимости труда. Через повышение заработной платы работников", - пояснил он.

Шершуков назвал ряд профессий, которые сегодня находятся в зоне риска из-за внедрения автоматизированных технологий. "Мы уже знаем, что некоторые торговые точки стали тестировать магазины без продавцов. Чисто гипотетически в России огромное количество частных охранников. Может быть, это тоже то направление, в котором пойдет пресловутая роботизация. Были тесты того же "Яндекс. Такси" с беспилотными автомобилями. Но поскольку все равно в массовом виде внедрять это будет бизнес, то там, где это будет выгодно, там и будут внедрять", - сказал он.

Новые кадры

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, профессиональное образование "должно найти ответ на вопрос о формировании конкурентных компетенций у людей". "Это значительно более сложная задача. Научить человека создавать будущее через конструирование новых систем и активно задействовать его способности к поиску новых знаний - вот главная задача. И это означает, что начиная с яслей, детского сада, школы мы должны продумать пути, которые позволят будущим работникам осваивать сразу многие отрасли знаний", - отметил Сафонов.

Эксперт уверен, базовыми науками станут математика, экология, биотехнология, психология, коммуникация и культура. "Университеты должны будут пересмотреть свои программы и настроиться на формирование межотраслевых компетенций - способности изобретать, анализировать огромные и разноплановые потоки информации", - заключил он.

Глава "Национального агентства развития квалификаций" (НАРК) Александр Лейбович согласен с Сафоновым, что рынок труда - эластичная система и в какой-либо момент возможно "быстрое высвобождение тех или иных специалистов, которые нуждаются в переквалификации". По его словам, рынок труда не раз сталкивался с замещением одних рабочих мест другими.

"Другое дело, что новые рабочие места требуют обновления компетенций, новых компетенций, переподготовки. Здесь как раз вопрос в том, что система образования должна очень четко реагировать не только на долгосрочные, но и на оперативные вызовы, а это дело дополнительного профессионального образования, с чем у нас, если честно, проблемы есть", - отметил он.

Кроме того, в России значительное количество людей не успели получить необходимо образование в свое время, именно с этим связано наличие большого количество низкоквалифицированных кадров, уверен глава НАРК. "Их, безусловно, нужно переподготавливать. Для этого сейчас серьезно обновляется работа служб занятости", - пояснил эксперт.

По его словам, крайне важной в системе переподготовки является проблема качества этой подготовки. "Мы помним подобную волну на рынке труда, когда все готовили экономистов, юристов в 1990-2000-е годы. Кончилось тем, что огромное количество таких специалистов из вузов выходило на рынок труда, но качество было низкое, потому что никто квалификацию их не оценивал. Поэтому система контроля качества крайне важна в системе переподготовки такого рода работников, чтобы не потратить деньги впустую и не получить вместо одних безработных других безработных, но с новыми названиями новых профессий", - заключил Лейбович.

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