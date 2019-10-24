Застрявшие на реке в Якутии суда должны были вызволить баржу с 1 тыс. т нефти

ТАСС, 24 октября. Застрявшие на замерзшей реке Индигирке в Абыйском улусе (районе) Якутии суда должны были снять с мели баржу с тысячей тонн нефти для соседнего района. Об этом рассказал ТАСС в четверг глава Абыйского района Станислав Цюхцинский.

Ранее в республиканской службе спасения ТАСС сообщили, что с трех судов на Индигирке эвакуировали 15 членов экипажа. Сами суда останутся на месте, пока не растает лед.

"У нас в этом году очень сложная навигация, Индигирка обмелела. На реке на мель села баржа с 1 тыс. т нефти, предназначенной для прохождения отопительного сезона 2021 года в Момском районе. Эту нефть изначально доставляют в Абыйский район, на нефтебазу, а отсюда уже - в Момский. К барже направили три судна - два буксира и сухогрузный катер, которые должны были частично разгрузить баржу и снять ее с мели", - рассказал Цюхцинский.

По его словам, снять баржу с мели не удалось, экипажи были вынуждены оставить суда на так называемый случайный отстой. Оба буксира и катер подготовили к зимовке. Нефть с баржи вывезут в Момский район машинами по автозимнику, добавил собеседник агентства.