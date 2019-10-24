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Спасатели эвакуировали 15 человек с застрявших на замерзшей реке в Якутии судов

Суда останутся на реке до тех пор, пока лед не растает, сообщили в республиканской службе спасения

ТАСС, 24 октября. Три судна Ленского объединенного речного пароходства застряли на замерзшей реке Индигирка в Абыйском районе (улусе) Якутии. Находившихся на них 15 человек эвакуировали на вертолете Ми-8, сообщили ТАСС в четверг в республиканской службе спасения.

"Суда были вынуждены остановить движение по реке Индигирке, так как она замерзла. На них находились 15 человек - только члены экипажей. За ними был направлен вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии". Люди эвакуированы в поселок Белая Гора Абыйского района, пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы организации.

По словам собеседника агентства, суда останутся на реке до тех пор, пока лед не растает.

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РоссияЯкутия
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