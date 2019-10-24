Опрос: каждый шестой работник в России получает зарплату в конверте

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Каждый шестой работник в России получает заработную плату в конверте, доля таких вознаграждений высока в сферах розничной торговли, общепите и оптовой торговле. Об этом свидетельствуют итоги распространенного в четверг исследования сервиса "Авито работа".

"Каждый шестой россиянин получает зарплату в конверте, а каждый третий сталкивался с задержкой зарплаты. По доле серых зарплат лидирует розничная торговля - здесь вознаграждение в конверте получают 37% респондентов. Также серые зарплаты наиболее распространены в общепите и оптовой торговле", - говорится в материале.

Согласно исследованию, 82% респондентов сообщили, что они получают белую заработную плату, 16% - серую, 2% - затруднились с ответом. Серые зарплаты чаще всего распространены в Тюмени (21%), в Нижнем Новгороде (20%) и Казани (19%).

В некоторых сферах респонденты не смогли ответить на вопрос о характере оплаты. Больше всего таких среди IT-специалистов и тех, кто работает в сфере связи и телекоммуникаций (10%), на втором месте - те, кто занимается ремонтом и сервисным обслуживанием (8%), на третьем - тяжелая промышленность и розничная торговля (по 4%).

По данным исследования, 33% респондентов хоть раз сталкивались с задержкой выплаты заработной платы. Чаще всего задержки зарплаты происходят в сферах проектирования и строительства (49%), образования и науки (42%), а также в сфере охраны и безопасности (42%).

Онлайн-опрос проводился с 30 августа по 18 сентября среди 1,7 тыс. респондентов старше 18 лет со всей России.