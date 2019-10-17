Кадры решают все. Готов ли российский рынок труда к сокращению трудоспособного населения

Российский рынок труда в ближайшие годы столкнется с дефицитом трудовых ресурсов, которые сокращаются из-за старения населения и демографического спада. Отсутствие системы непрерывного образования и новых подходов к повышению производительности труда будет тормозить экономический рост, что не удастся компенсировать за счет трудовых мигрантов, но можно попытаться решить за счет вывода части работников из тени, заявили опрошенные ТАСС эксперты в области социально-трудовых отношений. Работает только половина Свои прогнозы по снижению числа трудоспособных граждан в России представила Федеральная служба государственной статистики. Согласно оптимистичному сценарию — высокому варианту прогноза, — число трудоспособных россиян (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 лет) сократится на 500 тыс. человек в перспективе ближайших 15 лет. То есть в 2019 году в этой категории будут находиться 81,4 млн человек, или 55,4% от общей численности населения, а к 2036 году уже 80,9 млн человек, или 52,8% жителей России.

При пессимистичном (низком) варианте прогноза трудоспособное население сократится за 15 лет с 81,3 млн до 75,4 млн человек и составит 54,7%. Реалистичный (средний) вариант прогноза предполагает снижение численности трудоспособного населения за 15 лет на 3,1 млн, с 81,3 млн до 78,2 млн человек (54,3% населения).

Будет уменьшаться число граждан моложе 16 лет: оптимистичный сценарий предполагает снижение почти на 3 млн — до 24,6 млн человек, что составит к 2036 году 16,1% населения. В пессимистичном варианте прогноза сокращение составит 7,3 млн человек (4,2%), снизившись с 27,4 млн до 20,1 млн человек (14,5% населения). Росстат считает, что наиболее вероятно снижение на 5 млн человек за 15 лет, с 27,4 млн до 22,4 млн человек (15,6% населения).

В результате старения населения число людей старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) в 2019 году составит 38 млн человек (25,9% населения), а к 2035 году, согласно оптимистичному сценарию, увеличится на 9,6 млн, до 47,6 млн человек (31,1% населения). Пессимистичный вариант предполагает увеличение доли старшего населения на 4,6 млн, с 37,9 млн до 42,5 млн человек (30,8%). Наиболее реально увеличение на 5,4 млн человек за 15 лет — с 37,9 млн до 43,3 млн. По данным ведомства, число людей старше трудоспособного возраста будет составлять к 2036 году почти треть (30,1%) от всего населения России.

Непрерывное образование Развитие системы непрерывного образования помогает европейским странам отвечать на те же вызовы, с которыми сталкивается российский рынок труда, заявил ТАСС доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер. "Те люди, которые могут работать, должны повышать свою квалификацию, они должны приобретать те специальности, которые помогут поднять производительность труда", — сказал он.

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Для России, по словам эксперта, пока это в новинку: люди не привыкли переучиваться несколько раз за свою трудовую деятельность. Такого же мнения придерживается проректор Высшей школы экономики (ВШЭ), член Общественного совета при Минтруде Лилия Овчарова. Она полагает, что без выстраивания системы непрерывного образования Россия вряд ли сможет сделать экономический рывок. "Мы — страна, которая заявила, что хотела бы заняться серьезными технологическими модернизациями. Мы столкнемся с таким естественным ограничением, что у нас будет мало молодых людей, которые, как правило, являются носителями такой модернизационной модели", — сказала она. По мнению Овчаровой, если в стране хорошо выстроена система непрерывного профессионального образования, то сокращение доли граждан трудоспособного возраста не станет критическим фактором. Но если она выстроена плохо или "как в нашей стране, практически отсутствует, то для страны это огромный вызов". Теневой резерв Если Россия готовится к технологическому прорыву и рассчитывает на появление новых высокотехнологичных рабочих мест, источником дополнительных трудовых ресурсов могут стать те граждане, которые сейчас заняты в теневом секторе экономики, полагают эксперты. "У нас порядка 25 млн граждан имеют ту или иную неформальную занятость и порядка 12 млн заняты только неформальной занятостью. Для хороших рабочих мест у нас есть 12-миллионный запас", — заметила Овчарова. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова указывала на то, что порядка 15 млн россиян получают серые зарплаты. При этом Минфин РФ оценивал серый фонд оплаты труда в России в 10 трлн рублей в год, что составляет примерно 12% ВВП страны. Квалификационная яма Гонтмахер обратил внимание на крайне неэффективное использование имеющегося в России трудового ресурса: граждане зачастую вынуждены работать не по своей специальности.

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"У нас молодежь более образованна, чем предыдущее поколение. Конечно, они меньше хотят работать чернорабочими, а хотят работать на хорошо оплачиваемом квалифицированном рабочем месте. Но не всегда наша молодежь эту работу может получить. Поэтому какая-то часть молодежи вынуждена идти на те рабочие места, где не используется их образование по назначению", — сказал профессор ВШЭ.

Его слова подтверждает международное исследование глобальных вызовов на рынке человеческого капитала, результаты которого были обнародованы в рамках чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани. Согласно этим данным, в России почти 34 млн работников из 81 млн граждан трудоспособного возраста находятся в квалификационной яме. То есть люди либо занимают рабочие места, не обладая при этом нужной квалификацией, либо у работника слишком много компетенций и он должен занимать другую позицию на предприятии. Поэтому, полагает Гонтмахер, России нужна структурная перестройка экономики. "У нас очень сложно с трудоустройством. Всего лишь пять субъектов РФ формируют спрос на рабочую силу: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ. Все остальные регионы теряют рабочие места — соответственно, являются потенциально регионами, где будет формироваться проблема с занятостью", — согласен с ним проректор Академии труда и социальных отношений (АТИСО) Александр Сафонов. По словам эксперта, низкая производительность труда в России остается главной проблемой. "Если бы нам удалось повысить производительность труда до тех параметров, которые существуют в европейских развитых странах, соответственно, мы бы еще достаточно длительный период не испытывали проблему в трудовых ресурсах", — рассказал Сафонов.



Поддержка рождаемости Эксперт пояснил, что сокращение числа россиян моложе трудоспособного возраста ставит на первый план вопросы увеличения рождаемости, чтобы молодые семьи не останавливались на рождении одного ребенка.

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"К сожалению, количества средств, которые направляются для решения этой проблемы, у нас все-таки недостаточно, поэтому мы не видим здесь существенного перелома. Рождаемость чуть-чуть подросла в силу экономических обстоятельств, однако падение доходов семей, экономическая стагнация сразу же обрывают стимулы к рождению первого ребенка, появлению второго", — отметил Сафонов.

По его словам, в условиях действующего механизма оказания помощи семья попадает в поле зрения государства, только когда ее доходы находятся ниже официального уровня бедности. "А что касается уровня бедности или чуть выше уровня бедности — это вне поля зрения. Большинство семей, которым нужна помощь, оказываются вне поля зрения. И как только рождается первый ребенок, семья сталкивается с этими трудностями, мысль завести второго ребенка большую часть семей оставляет", — отметил он. Эксперт уверен, что основные расходы семьи на воспитание ребенка попадают не на первые полтора года, когда родитель находится в отпуске по уходу за ребенком, а на старший возраст, особенно если в семье рождается второй ребенок. Мигранты не решают проблемы Проблемы с наполнением рынка труда ресурсами хорошо понимают в Минтруде. Недавно министерство предложило увеличить почти вдвое перечень иностранных специалистов, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке при переезде на работу в РФ. В основном перечень предлагается дополнить профессиями медицинской сферы, например, такими, как педиатр, психиатр, психиатр-нарколог, терапевт. Ранее о дефиците кадров в первичном звене здравоохранения докладывала президенту Владимиру Путину министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Но залатать дыру, связанную со снижением трудовых ресурсов, привлекая на российский рынок труда мигрантов, не получится, уверен профессор ВШЭ Гонтмахер. "Россия традиционно получает мигрантов из бывших советских республик. Но мы должны понимать, что Украина будет поставлять мигрантов все меньше и меньше, и такой тренд уже наблюдается. Что касается остальных стран, то те, кто может, уже фактически работают у нас. Поэтому надо рассчитывать на собственные трудовые ресурсы", — говорит он. Второй очень важный момент в этом вопросе — отсутствие у работодателей мотивации создавать высокопроизводительные рабочие места, потому что это требует серьезных инвестиций. "Вопрос заключается в том, что наш бизнес настроен только на очень дешевый и низкоквалифицированный труд. Как нам эту историю переломить для того, чтобы повысить производительность труда, — вот это достаточно серьезная проблема. И мигранты нам в этом точно не помогут", — уверена Овчарова. Возрастная дискриминация на рынке труда

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