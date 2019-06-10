Роструд: необходимо обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается

В этом году в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" начался пилотный проект по модернизации служб занятости. О том, какие изменения грядут для сотрудников этих учреждений, для населения в целом и какую помощь оказывают службы занятости гражданам предпенсионного возраста, в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного форума рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев.

— Денис Александрович, Роструд в рамках мероприятий по повышению производительности труда начал проект по реформированию служб занятости. Теперь они будут переименованы в "Работа России". Коснется ли реформа штатной численности служб занятости?

— Пока преждевременно говорить об изменении каких-либо штатов, потому что в рамках этой работы будут определены функции служб занятости населения. Мы будем работать с той численностью, которая сейчас у нас есть. Мы рассчитываем, что внедрение новых стандартов, в том числе системы бережливого производства, позволит оптимизировать все процессы, акцентировать внимание на важнейшей функции службы занятости населения — трудоустройстве граждан и подборе персонала. Сейчас у сотрудников много времени уходит на административную работу. Но в то же время им не хватает знаний о состоянии рынка труда, чтобы выйти на качественно новый уровень работы, в том числе в вопросах прогнозирования, понимания того, сколько и каких специалистов востребовано, поэтому этот пробел нужно будет восполнять.

— Будете переучивать их?

— Обязательно. Это, наверное, краеугольный камень реформы — людей нужно учить, если мы хотим повысить производительность. Сотрудники службы должны быть максимально клиентоориентированными, поскольку им предстоит перейти от привычного оказания услуг к решению проблем обратившихся к ним граждан. Изменяя принципы работы служб занятости, делая их подход проактивным, мы изменим ситуацию и отношение к этому и со стороны работодателей.

Реформой предусмотрены три новые позиции специалистов. Это консультант по развитию карьеры, который будет работать с различными категориями населения, консультант по отбору и управлению персоналом будет взаимодействовать с работодателями и консультант по программам обучения, который будет ориентировать в текущих и перспективных потребностях региона в трудовых ресурсах.

— Где будете обучать? И есть ли на это финансирование?

— Средства предусмотрены в национальном проекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости". В пилотном проекте, помимо переоснащения помещений, ремонтов зданий, оснащения новой техникой, есть блок обучения. Что касается процесса переобучения, то у нас есть партнеры — это Федеральный центр компетенций, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, которая поможет нам своей сетью в реализации этой цели. Есть еще ряд институтов, которые присутствуют сейчас в сфере занятости, — например, Совет по профквалификациям.

— Сколько сотрудников планируется переобучить?

— Пока мы будем обучать только тех, которые попали в пилотный проект, — это сотрудники служб занятости 16 регионов. В настоящее время мы как раз находимся на этапе определения численности сотрудников, чтобы начать их обучение.

— В этом году в России введено новое пособие для граждан предпенсионного возраста. Скажите, пожалуйста, сколько граждан получают сегодня это пособие?

— Граждане предпенсионного возраста с 1 января 2019 года получают повышенное пособие по безработице в размере 11 280 рублей. На сегодняшний день порядка 33 тыс. граждан получают такое пособие.

— Если в службу занятости обратился предпенсионер, что ему должны предложить в первую очередь?

— В первую очередь — все возможные варианты, чтобы сохранить занятость работника на рынке труда. Если нет подходящей вакансии — помочь с обучением, помочь получить необходимые навыки. Сейчас как раз реализуется программа обучения граждан предпенсионного возраста, в рамках которой планируется переобучить в этом году 75 тыс. человек.

— Сколько граждан предпенсионного возраста сейчас проходят или уже прошли переобучение?

— На сегодняшний день заключены контракты на переобучение около 20 тыс. граждан предпенсионного возраста. Порядка 12 тыс. человек уже находятся в процессе обучения.

— Насколько я помню, даже платят стипендию предпенсионерам в период обучения. Сколько таких граждан сегодня?

— Стипендия выплачивается безработным. Но сейчас большую часть участников программы составляют не безработные граждане. В частности, граждан предпенсионного возраста направляют на обучение предприятия, где они работают и получают зарплату. Практически 80% людей у нас проходят переобучение по направлениям предприятий. Получается, примерно 2–3 тыс. человек получают стипендию.

— Какие специальности они осваивают?

— Список профессий, по которым проходит переобучение, очень широкий. Например, предприятия в Башкортостане переобучают своих сотрудников по таким профессиям, как оператор станков и манипуляторов с программным управлением, слесарь-ремонтник, водитель погрузчика и другие. В Ставропольском крае в программе в первую очередь участвуют организации курортно-туристического комплекса, как одной из базовых и перспективных отраслей экономики края. Обучение организовано по таким профессиям, как администратор, горничная, официант, повар, технолог общественного питания.

В числе регионов, которые активно начали реализацию мероприятий по обучению предпенсионеров, можно выделить Ростовскую, Саратовскую, Пензенскую, Тамбовскую область, Ставропольский и Красноярский края, Республику Башкортостан.

Кроме того, хочу обратить внимание, что Роструд с целью содействия занятости граждан старшего возраста запустил специализированный раздел "Опытные кадры" на портале "Работа в России". Он предназначен для помощи в трудоустройстве гражданам предпенсионного и пенсионного возраста, желающим найти работу. Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, помечаются специальным отличительным знаком. Если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь.

Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале "Работа в России" уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы.

— В России на сегодня около 772 тыс. граждан официально признаны безработными. Сколько из них получают пособие по безработице?

— На 1 мая текущего года пособие по безработице получают 677,6 тыс. человек. При этом мы рассчитываем, что благодаря модернизации службы занятости число безработных будет снижаться.

— Денис Александрович, что касается портала "Работа в России", есть такое мнение, что там публикуются не самые востребованные на рынке труда вакансии. Так это или не так?

— На портале "Работа в России" на этой неделе было 1,6 млн вакансий. По объему вакансий с "Работой в России" не сопоставима ни одна из баз, которые сейчас существуют в России. У нас много вакансий среди массовых профессий, есть предложения и для топ-менеджеров, руководителей. И мы этим гордимся, потому что большинство запросов на новую работу отмечается именно в массовых секторах экономики. Портал "Работа в России" востребован и доступен для всех категорий людей. Кроме того, есть ряд полезных сервисов, которых нет у частных ресурсов. На нашем портале, например, можно получить отметку о том, что человек участвовал в соревнованиях WorldSkills или "Абилимпикс". Если мы говорим про массовую занятость, то мы должны работать именно в массовом секторе и обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается. Потому что, скорее всего, безработица среди топ-менеджеров нефтяных компаний будет не так заметна, а вот безработицу среди водителей почувствует каждый из нас и каждый регион.

Беседовала Татьяна Степанова