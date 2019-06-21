Восстановить рождаемость. Бывшие соцстраны готовы платить за детей: что из этого выходит

С убылью населения столкнулись Болгария, Венгрия и другие страны бывшего восточного блока. Смертность выше рождаемости и на западе ЕС, но там это компенсируется притоком мигрантов

Рождаемость в Латвии продолжает сокращаться, свидетельствуют статистические данные. В 2017 году в стране появилось на свет 20 тыс. детей — на тысячу меньше, чем годом ранее. В 2018 году число новорожденных сократилось еще на тысячу. Статистика первых месяцев 2019 года показывает дальнейшее снижение — на несколько сотен уже в наши дни. Поступь демографического упадка чувствуют на себе Болгария и Венгрия. Обе страны сталкиваются с неуклонной убылью населения. По данным Budapest Business Journal, в 2019 году в Венгрии она ускорилась, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 36%. За 30 лет, прошедших после распада советского блока, численность населения Восточной и Центральной Европы снизилась на 8 млн человек. Причина в низком уровне рождаемости, массовой миграции и смене культурных парадигм: многие европейцы больше не стремятся к созданию семей. Превышение смертности над рождаемостью дает о себе знать и на западе ЕС, но компенсируется притоком мигрантов. Для небольших государств евровостока такой выход неприемлем. Венгры, болгары, чехи, словаки рассматривают прибытие иностранцев как угрозу для своей идентичности. В государствах, численность населения которых редко превышает 10 млн, даже небольшой приток мигрантов вызывает страхи: восточноевропейцы боятся потерять свое национальное лицо. Местные политики предлагают своим согражданам рассчитывать только на собственные силы. В 2010-е годы Восточная Европа превращается в полигон по поиску спасительного решения: как в краткие сроки положить конец демографическому упадку. Пока, несмотря на все усилия, чудодейственный рецепт не находится. Болгарский антирекорд По данным ООН, первенство среди самых быстро вымирающих стран мира принадлежит Болгарии. В 1989 году ее население еще насчитывало 9 млн человек, но с тех пор успело снизиться до 7 млн и продолжает сокращаться. Демографическому упадку способствует массовая миграция. Сотни тысяч болгар перебрались в Западную Европу, а те, кто остался на родине, не спешат обзаводиться семьями. В стране высок уровень безработицы, а доходы остаются одними из самых низких в ЕС. Заведующий сектором этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель возлагает часть ответственности за трудности Болгарии на Европейский союз.

"Присоединение к ЕС на тех условиях, которые были поставлены европейцами, означало деиндустриализацию и серьезное ухудшение положения дел в сельском хозяйстве. Для многих не стало работы и доходов, зато открылась возможность уехать за рубеж — вот они и уехали", — рассказал ученый в разговоре с ТАСС.

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Покинувших страну могли бы заменить мигранты, однако ставка на них не пользуется в Болгарии популярностью. Чтобы защититься от настойчивых иностранцев, София выстроила оборонительное сооружение длиной в 237 км, оборудованное видео- и термокамерами. Власти Болгарии действовали по согласованию с Венгрией и Сербией и смогли добиться своего: "балканский поток" подпольной миграции на Запад серьезно ослаб. Отгородившись от беженцев, болгарское правительство утвердило программу стимулирования рождаемости в собственной стране, прибегнув к эстраординарной мере — ввело самый продолжительный декретный отпуск в мире. Многодетным семьям назначили дополнительное финансирование из бюджета. Однако, если верить прогнозу ООН, успех не гарантирован. К 2050 году Болгарии обещают дальнейшее снижение население — до 5 млн человек. "Надо всей нашей страной звучит похоронный колокол", — заявил в интервью местному изданию "Труд" болгарский социолог Петр Иванов. Дети за деньги В Восточной Европе о желании остановить демографический упадок громче всего заявляет Венгрия. Одержав победу на выборах 2018 года, венгерский премьер Виктор Орбан взял на себя обязательство сделать демографию главной темой своего мандата. Одно из возможных решений — прием иностранцев — политик отверг сразу. "Миграция ведет к росту преступности, в особенности направленной против женщин, и еще содержит в себе вирус терроризма", — заявил Орбан. Горячий критик канцлера ФРГ Ангелы Меркель, позволившей миллиону ближневосточных беженцев поселиться в Европейском союзе, Орбан готов пойти на принцип. Несмотря на давление Европейской комиссии, венгерский премьер добился того, что программа по перераспределению уже принятых на территории ЕС мигрантов не затронула его страну.

В качестве альтернативы Будапешт намерен стимулировать рождаемость коренного большинства. Женщин, давших жизнь четырем детям, Орбан распорядился освободить от любых налогов на доход, а семьям, готовым завести троих детей, оказать финансовую помощь для приобретения жилья. Обещана и необычная мера: отпуск дедушкам и бабушкам по уходу за внуками. Стимулировать к деторождению венгерским форинтом будут в зависимости от достигнутых успехов. При вступлении в брак молодоженам предложат заем, после рождения двух детей от общей суммы долга спишут треть, а при появлении третьего задолженность обнулят. Этими — и многими другими — средствами в Будапеште надеются сделать многодетность выгодной. Однако пока результаты остаются скромными. По данным за январь — февраль 2019 года, естественная убыль населения в Венгрии не только не снизилась, но даже пошла вверх по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В администрации Орбана, впрочем, уверены, что судить об успешности принятых мер еще слишком рано.

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"Сегодня рождаемость в Венгрии составляет 1,5 ребенка на женщину, — рассказал ТАСС исследователь из брюссельского Европейского центра международной политики (ECIA) Лоран Шаляр. — Меры, введенные Орбаном, могут привести к некоторому увеличению этого показателя, но очень маловероятно, что он поднимется выше уровня воспроизводства — 2,1 рождения на женщину в среднем. Ведь речь идет о политике, которая основывается только на экономическом подходе: дать венграм денег на обзаведение детьми. Но этого мало: заводить детей или нет — это индивидуальный выбор, зависящий далеко не только от денег". По словам Шаляра, "государственные программы по стимулированию рождаемости вплоть до наших дней, как правило, не давали решающего результата. Единственное исключение среди множества стран — это Израиль. Еврейскому государству удалось качественно увеличить рождаемость с начала 1990-х благодаря высокой религиозности части местного населения. Даже евреи российского происхождения заводят в Израиле больше детей, чем заводили в России. Однако в других странах этот опыт трудно воспроизвести. Так что чудодейственного решения не найдено!" — заключает ученый. Вниз по-латвийски В Северной и Восточной Европе есть государства, признающие демографические трудности, но не готовые сделать борьбу с ними своим приоритетом. В этом числе постсоветские страны — Латвия, Литва и Молдавия, давно вошедшие в полосу демографического упадка. По данным ООН, именно бывшие республики СССР рискуют больше всего потерять в "живой силе". К 2050 году население Латвии может сократиться с 2 до 1,5 млн, а Молдавии с 3 до 1,4 –1,6 млн человек. Как в Болгарии и Венгрии, власти прибалтийских стран чрезвычайно враждебно настроены к миграции, притом не только ближневосточной, но и славянской. От гастарбайтеров, желающих трудиться в Латвии, требуют отличного владения местным языком, а нанимателя, намеренного устроить у себя иностранца, облагают высокими налогами. Несмотря на желание мигрантов с Украины найти себе работу в Риге, удается это только очень немногим из них.