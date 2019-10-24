Суд подтвердил штраф журналисту за оскорбительный твит в адрес экс-игрока "Спартака"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным административный штраф в размере 20 тыс. рублей бывшему главе пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), журналисту Андрею Малосолову, назвавшему обезьяной экс-игрока футбольного клуба "Спартак" Луиса Адриано, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Жалобу оставить без удовлетворения, постановление суда - без изменения", - огласила решение судья. Перовский суд Москвы в конце сентября признал Малосолова виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и назначил ему штраф.

Адвокаты намерены обжаловать сегодняшнее решение в кассационной инстанции. "А если будет необходимость, дойдем и до Верховного суда. Это дело не просто моей чести, но это и продолжение войны "Спартака" и ЦСКА. Победит сильнейший", - сказал журналист.

Причиной для возбуждения административного дела стала запись в Twitter после матча "Спартак" - ЦСКА, в котором армейцы уступили со счетом 1:3. Малосолов опубликовал твит, в котором назвал игравшего на тот момент за красно-белых форварда Луиса Адриано обезьяной. Твит позже был удален. По словам журналиста, в его записи содержалась исключительно поведенческая оценка участников матча, анализировались действия игрока и арбитра, это не было оценкой личности данного футболиста. Малосолов также подчеркнул, что не разделяет расистские взгляды и приобщил рисунок обезьяны, ставшей одним из символов Олимпиады в Бразилии в 2016 году.

Малосолов с 2005 по 2010 год возглавлял пресс-службу РФС. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков, которое позже было исключено из состава РФС за нарушение этики. После этого Малосолов возглавлял службу новостей спорта телеканала "Царьград".