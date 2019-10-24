На Украине предложили продавать демонтированные памятники Ленину на электронных торгах

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Украинское государственное предприятие СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом) предложило владельцам демонтированных памятников Владимиру Ленину продавать монументы на своей торговой площадке, чтобы извлекать финансовую пользу от процесса "декоммунизации" в стране. Об этом сказано в сообщении СЕТАМ в Facebook.

"СЕТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизированные памятники В. И. Ленину. Продадим и заработаем для вас деньги!", - сказано в сообщении.

Несколько пробных торгов, на которых продавались монументы советскому вождю, ранее уже состоялись на Украине. В конце августа этого года с молотка был продан шеститонный бронзовый памятник Ленину в Желтых Водах (Днепропетровская область) высотой 4,5 м. Продавцом выступило местное коммунальное предприятие, которое планировало за вырученные деньги частично погасить собственные долги, а также выплатить задолженность по зарплате работникам предприятия. Монумент был продан за 500 тыс. гривен ($20 тыс. по текущему курсу), имя покупателя осталось неизвестным.

Между тем эти торги в последующем оказались в центре скандала. Местный городской совет обратился в суд с просьбой аннулировать итоги аукциона. В горсовете поясняли, что коммунальное предприятие продало Ленина самовольно, поскольку памятник компании не принадлежал, а являлся собственностью местной общины.

Как сообщал глава предприятия СЕТАМ Виктор Вишнев, еще одни торги состоялись в Черкасской области. "В Черкасской области мы также продавали Ленина, показали неплохой результат, тогда на 10% поднялась (итоговая) цена. То есть, такие активы довольно интересные, они пользуются спросом", - заявлял он в интервью украинской телепрограмме ТСН.

На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Кроме того, за годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.