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Мемориальную доску установили на здании школы в Севастополе, где учился погибший подводник

В церемонии приняли участие родные офицера Владимира Абанкина, его одноклассники, представители власти и общественных организаций

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Мемориальную доску установили на здании школы в Севастополе, где учился Владимир Абанкин - офицер, погибший при трагедии на подлодке в Баренцевом море, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента образования города.

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"Сегодня, 24 октября, в свой день рождения, школа №27 открыла памятную мемориальную доску своему выпускнику, кавалеру двух орденов мужества, капитану первого ранга Абанкину Владимиру Леонидовичу", - рассказала представитель департамента.

Она уточнила, что на церемонии присутствовали родные офицера и его одноклассники, представители власти и общественных организаций. "В память обо всех погибших подводниках, выполняющих свой воинский долг, была объявлена минута молчания, после чего учащиеся и все присутствующие возложили к памятной мемориальной доске цветы", - отметила она.

По ее словам, еще одну мемориальную доску в городе планируют установить в память Андрея Воскресенского. Она появится на школе №22 в Севастополе, где учился подводник.

Как сообщало Минобороны, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск, устанавливаются причины ЧП.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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