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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Браконьеры могут угрожать белухам из китовой тюрьмы

Северокорейские суда ведут незаконный промысел рыбы и морепродуктов вблизи Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Коалиция общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" выразила обеспокоенность ситуацией с выпуском оставшейся партии белух в бухте Средняя Приморского края. Морским млекопитающим могут угрожать северокорейские браконьеры, которые ведут незаконный промысел в этой части Японского моря, сообщается в пятницу на официальной странице коалиции экологов "Вконтакте".

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Проблема северокорейских браконьеров, ведущих промысел в бухтах вблизи Приморья, обострилась осенью этого года. По данным российского профсоюза моряков, менее чем за месяц задержали более 500 браконьеров у берегов Дальнего Востока.

"Коалиция призывает обратить внимание на тот факт, что в этой части Японского моря сейчас приобретает очень серьезные масштабы большая экологическая проблема: сотни северокорейских судов ведут браконьерский промысел рыбы и морепродуктов в экономической зоне и территориальных водах России. Сможет ли Пограничная служба ФСБ России защитить белух от вылова нелегальными рыбаками?" - говорится в сообщении.

В четверг консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) принял решение в связи с надвигающимися штормами выпустить всех 50 белух одной партией на следующей неделе в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника. Предыдущие выпуски проводились в районе Сахалинского залива.

В октябре Российский профсоюз моряков призвал усилить меры по борьбе с браконьерами из КНДР у берегов Дальнего Востока. По словам главы организации Николая Суханова, нелегальные рыбаки серьезно истощают рыбные ресурсы, используя запрещенные в России орудия лова. "Вычищают все дно", - отметил он.

Российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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