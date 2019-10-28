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Движение на двух федеральных трассах в Ленинградской области восстановили после ДТП

В результате происшествия погиб один человек, еще четверо получили травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Движение на двух федеральных трассах в Ленинградской области - "Нарва" и "Скандинавия" - восстановили после крупных ДТП, которые произошли в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения "Упрдор "Северо-Запад", которое занимается обслуживанием дорог.

"Движение по федеральной автомобильной дороге "подъезд к морскому торговому порту "Усть-Луга", который входит в состав автодороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой, открыто в штатном режиме", - сообщили журналистам в учреждении.

Ранее на трассе произошло массовое ДТП с участием автобуса и пяти автомобилей. В результате аварии погиб один человек и еще четверо получили травмы, они госпитализированы. В "Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что движение от порта в сторону города Кингисепп перекрывали для проведения следственных действий на месте аварии, был организован временный объезд.

В понедельник также произошло ДТП на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области - там перевернулся грузовик, из которого на дорогу высыпалось 23 тонны щебня. Движение было затруднено, организован объезд.

Как сообщили ТАСС в "Упрдор "Северо-Запад", ликвидация последствий аварии завершена, движение по "Скандинавии", которая проходит от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией, восстановлено.

Теги
РоссияЛенинградская область
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