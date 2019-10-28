Комплекс, откуда перенесли останки испанского диктатора Франко, откроется 29 октября

МАДРИД, 28 октября. /ТАСС/. Монументальный комплекс "Долина павших" близ Мадрида, откуда были перенесены останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), вновь открывается во вторник для публики. Об этом сообщили в понедельник в правительстве страны.

Эксгумация прошла 24 октября. В преддверии процедуры комплекс был закрыт для посетителей. Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, была поднята гранитная плита весом в 1,5 т, покрывающая могилу. Затем останки на вертолете были доставлены на кладбище Мингоррубио, где их вновь захоронили.

Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Комплекс "Долина Павших" начали сооружать в 1940 году по приказу генерала Франко в память о погибших в гражданской войне. Работы по строительству, которые проводились силами заключенных, были завершены только в 1958 году.