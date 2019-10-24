Мавзолей опустел. Испанцы спорят, стоило ли хоронить заново своего диктатора Франко

Церемония, прошедшая тихо. Днем 24 октября гроб с телом бывшего правителя Испании Франсиско Франко вывезли из построенного им мавзолея в Долине Павших и отправили к месту нового упокоения на кладбище Пардо-Мингоррубио близ столицы. В последний путь диктатора проводили родственники, судебный врач, священник и министр юстиции. Эксгумацию запретили снимать на камеру, так что участникам пришлось оставить свои мобильные телефоны. Поднять Франко из могилы Предать земле останки непублично, с минимальными почестями и поскорее забыть об этом. Так распорядились испанские власти, считающие, что генерал Франсиско Франко, безраздельно управлявший Испанией с 1939 по 1973 год, не заслуживает ничего большего. "Все будет сделано без привлечения внимания, мы не намерены превращать это в спектакль", — заявил накануне глава МВД Фернандо Гранде-Марласка. И сдержал обещание: Франко отказали в военных почестях; перенос тела с "достоинством, присущим человеческим останкам", — это все, что получил правитель, сообщила вице-премьер Испании Кармен Кальво. Нынешним властям, представляющим противников генерала — социалистов, пришлось проделать долгий путь, чтобы поднять Франко из могилы. Сразу после прихода к власти летом 2018 года они объявили о намерении совершить эксгумацию, но столкнулись с юридическими сложностями. Родственники диктатора, сплотившиеся вокруг его внука Франсиско, выступили против переноса тела, настаивая, что никто, кроме них, не может решать, где ему находиться. По искам семьи извлечение останков приостанавливали в судебном порядке. Однако победа все же осталась за властями. "Мы проиграли со счетом 0-10", — признал наследник генерала. В отношении родственников Франко, обращавшихся в суды разного уровня и грозивших дойти до Папы Римского, правительство выбрало жесткий тон. Семье отказали в престижном варианте перезахоронения — под сводами знаменитого собора Альмудена и даже в праве решать, какой будет сама траурная церемония. В итоге Франко упокоился как простой смертный: его гроб, вопреки пожеланиям наследников, даже не обернули в старый национальный флаг. Убрать из мавзолея Для Артуро Пеинадо, председателя Государственной федерации форумов памяти, такое решение — самое справедливое. "С нашей точки зрения, останки Франко должны покинуть Долину Павших, поскольку он был организатором военного переворота и главным преступником в нашей истории. Он не мог бы и дальше оставаться в месте, где воздаются почести, месте, существующем за счет всех испанцев. Его могила не должна быть в собственности государства, и на ее поддержание нельзя тратить общественные деньги", — рассказал Пеинадо в разговоре с ТАСС.

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Преступления, на которые ссылается Пеинадо, известны в Испании каждому. В 1936 году после восстания, поднятого Франко, началась гражданская война, унесшая жизни 500 тыс. человек. Около 140 тыс. — жертвы прямого террора франкистов во время и после завершения боевых действий. Однако только потерями эпоха Франко не исчерпывается. При диктаторе продолжался устойчивый экономический рост, и, умирая, генерал завещал власть конституционному монарху Хуану Карлосу, после чего переход к демократическим порядкам состоялся свободно и мирно. Пеинадо считает, что эти события затмили в глазах многих преступления Франко. "У нас так и не сложилась правильная память о нем. Справедливая по отношению к сражавшимся против него демократам и антифашистам. Зато проводилась в жизнь политика забвения и безнаказанности к преступлениям времен диктатуры. Но вот приблизительно 15 лет назад поколение внуков тех, кто пострадал от Франко в 1930–1940-х и вместе с ними пострадавшие последних лет существования режима смогли собраться и добиваются теперь все большего политического влияния. Поэтому тема жертв франкизма снова оказалась на повестке дня", — резюмирует Пеинадо. "Не вскрывайте старые раны" Однако не все испанцы разделяют его точку зрения. Социологический опрос, проведенный летом 2018 года, показал, что 54% жителей страны выступали тогда против перезахоронения. Подавляющее большинство из них — далеко не франкисты. Однако в гражданскую войну их предки поддержали диктатора, а в период долговременного роста при его правлении экономически встали на ноги. В 34-летней эпохе единоличного правления Франко эти люди отказываются видеть только плохое.

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