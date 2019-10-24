Мавзолей опустел. Испанцы спорят, стоило ли хоронить заново своего диктатора Франко

Церемония, прошедшая тихо. Днем 24 октября гроб с телом бывшего правителя Испании Франсиско Франко вывезли из построенного им мавзолея в Долине Павших и отправили к месту нового упокоения на кладбище Пардо-Мингоррубио близ столицы. В последний путь диктатора проводили родственники, судебный врач, священник и министр юстиции. Эксгумацию запретили снимать на камеру, так что участникам пришлось оставить свои мобильные телефоны.
Поднять Франко из могилы
Предать земле останки непублично, с минимальными почестями и поскорее забыть об этом. Так распорядились испанские власти, считающие, что генерал Франсиско Франко, безраздельно управлявший Испанией с 1939 по 1973 год, не заслуживает ничего большего. "Все будет сделано без привлечения внимания, мы не намерены превращать это в спектакль", — заявил накануне глава МВД Фернандо Гранде-Марласка. И сдержал обещание: Франко отказали в военных почестях; перенос тела с "достоинством, присущим человеческим останкам", — это все, что получил правитель, сообщила вице-премьер Испании Кармен Кальво.
Нынешним властям, представляющим противников генерала — социалистов, пришлось проделать долгий путь, чтобы поднять Франко из могилы. Сразу после прихода к власти летом 2018 года они объявили о намерении совершить эксгумацию, но столкнулись с юридическими сложностями. Родственники диктатора, сплотившиеся вокруг его внука Франсиско, выступили против переноса тела, настаивая, что никто, кроме них, не может решать, где ему находиться. По искам семьи извлечение останков приостанавливали в судебном порядке. Однако победа все же осталась за властями. "Мы проиграли со счетом 0-10", — признал наследник генерала.
В отношении родственников Франко, обращавшихся в суды разного уровня и грозивших дойти до Папы Римского, правительство выбрало жесткий тон. Семье отказали в престижном варианте перезахоронения — под сводами знаменитого собора Альмудена и даже в праве решать, какой будет сама траурная церемония. В итоге Франко упокоился как простой смертный: его гроб, вопреки пожеланиям наследников, даже не обернули в старый национальный флаг.
Убрать из мавзолея
Для Артуро Пеинадо, председателя Государственной федерации форумов памяти, такое решение — самое справедливое. "С нашей точки зрения, останки Франко должны покинуть Долину Павших, поскольку он был организатором военного переворота и главным преступником в нашей истории. Он не мог бы и дальше оставаться в месте, где воздаются почести, месте, существующем за счет всех испанцев. Его могила не должна быть в собственности государства, и на ее поддержание нельзя тратить общественные деньги", — рассказал Пеинадо в разговоре с ТАСС.
Преступления, на которые ссылается Пеинадо, известны в Испании каждому. В 1936 году после восстания, поднятого Франко, началась гражданская война, унесшая жизни 500 тыс. человек. Около 140 тыс. — жертвы прямого террора франкистов во время и после завершения боевых действий. Однако только потерями эпоха Франко не исчерпывается. При диктаторе продолжался устойчивый экономический рост, и, умирая, генерал завещал власть конституционному монарху Хуану Карлосу, после чего переход к демократическим порядкам состоялся свободно и мирно. Пеинадо считает, что эти события затмили в глазах многих преступления Франко. "У нас так и не сложилась правильная память о нем. Справедливая по отношению к сражавшимся против него демократам и антифашистам. Зато проводилась в жизнь политика забвения и безнаказанности к преступлениям времен диктатуры. Но вот приблизительно 15 лет назад поколение внуков тех, кто пострадал от Франко в 1930–1940-х и вместе с ними пострадавшие последних лет существования режима смогли собраться и добиваются теперь все большего политического влияния. Поэтому тема жертв франкизма снова оказалась на повестке дня", — резюмирует Пеинадо.
"Не вскрывайте старые раны"
Однако не все испанцы разделяют его точку зрения. Социологический опрос, проведенный летом 2018 года, показал, что 54% жителей страны выступали тогда против перезахоронения. Подавляющее большинство из них — далеко не франкисты. Однако в гражданскую войну их предки поддержали диктатора, а в период долговременного роста при его правлении экономически встали на ноги. В 34-летней эпохе единоличного правления Франко эти люди отказываются видеть только плохое.
Мнение консервативно настроенных испанцев выразил известный в стране писатель и историк Игнасио дель Валле, считающий, что перезахоронение Франко опоздало на десятилетия и более не имеет смысла. "Есть вещи гораздо более важные, чем заново вскрывать старые раны", — говорит он. Тех же взглядов придерживается Альберт Ривера, лидер праволиберальной парламентской партии "Граждане". "Премьер-министр-социалист Педро Санчес провел год, играя с останками Франко и явно пытаясь снова разделить нас на противников и сторонников диктатора. Но этот вопрос больше не имеет никакого смысла для многих испанцев", — написал в соцсети депутат. В 2018 году, когда социалисты поставили вопрос об эксгумации Франко на голосование в парламенте, Ривера и его однопартийцы воздержались. Отказались поддержать перезахоронение и представители влиятельной Народной партии, до 2018 года управлявшей Испанией. Поступить иначе им было трудно: на начальном этапе это политическое движение сформировали бывшие сторонники франкизма. По мнению левых, оно до сих пор несет на себе его тень.
Выборы под знаком Франко
10 ноября испанцев пригласят к избирательным урнам: стране предстоит выбрать новый состав парламента. Социологические опросы фиксируют резкое расхождение общественных симпатий. Однако двум политическим силам волеизъявление обещает успех — социалистам у власти и ультраправым из нового движения Vox. Непримиримые противники во всем, эти две политические силы одинаково извлекли выгоду из перезахоронения Франко, так что всерьез рассчитывают на голоса новых избирателей.
Для Педро Санчеса перенос останков диктатора — возможность сплотить вокруг себя всех левых, отобрав избирателей у конкурентов из движения Podemos. Эксгумацию социалисты представляют как свое достижение, ведь еще в 2004 году премьер Испании Хосе Луис Сапатеро пробовал перезахоронить Франко, но не сумел добиться успеха. С точки же зрения противников Санчеса, речь идет о политтехнологической комбинации: вместо того чтобы проводить в жизнь социальные реформы, правительство стремится заручиться массовой поддержкой самым нетрудным путем.
Ультраправые из Vox набирают голоса в другой части политического спектра. Им эксгумация Франко также на руку, хотя один из лидеров движения Росио Монастерио в явном возмущении назвал его "осквернением могилы". Жесткий тон этой партии по нраву последним франкистским активистам, лидером которых считается дочь одного из министров при диктаторе Пилар Гутьеррес. "Только Vox — единственная политическая сила, которая может помешать переносу останков", — заявляла в 2019 году Гутьеррес. Имеет ли вес ее рекомендация? Социологические опросы свидетельствуют, что уже спустя две недели ультраправые могут сформировать третью по значению фракцию в парламенте Испании.
Игорь Гашков