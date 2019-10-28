WP: застреливший пятерых сотрудников редакции Capital Gazette американец признал вину

ТАСС, 28 октября. Американец, открывший в прошлом году стрельбу в городе Аннаполис (штат Мэриленд) в помещении редакции Capital Gazette, в результате чего погибли пять ее сотрудников, признал свою вину по предъявленным ему обвинениям. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post .

По ее данным, 39-летний Джеррод Уоррен Рамос признал вину за несколько дней до того, как начнется судебный процесс по его делу. Это, как ожидается, произойдет в начале следующей недели. Ранее обвиняемый заявлял о своей невиновности.

Рамосу предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая убийство, вооруженное нападение и нарушение законов в области контроля за оборотом огнестрельного оружия.

28 июня прошлого года Рамос открыл огонь в главном офисе Capital Gazette в Аннаполисе. По данным следствия, стрелявший испытывал ненависть по отношению к сотрудникам газеты из-за ряда публикаций. Он в течение нескольких лет направлял журналистам угрозы в связи с материалами о его уголовном прошлом.

Согласно данным базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов, за все время наблюдений, которые проводятся с 1992 года, в США никогда не убивали за один день сразу столько работников СМИ в связи с их профессиональной деятельностью.