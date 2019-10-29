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В Татарстане восстановили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение

Ранее без света остались около 11,2 тыс. жителей девяти населенных пунктов

ТАСС, 29 октября. Энергетики восстановили электроснабжение порядка 11,2 тыс. жителей девяти населенных пунктов Татарстана, нарушенное ранее из-за шквалистого ветра, сообщается во вторник на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"29 октября в 00:30 аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

Отключение света произошло утром в понедельник в 11 муниципальных образованиях региона - всего в 75 населенных пунктах, почти 10 тыс. жилых домов, 20 соцобъектов. Позднее энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение. Обесточенными оставались дома еще 11,2 тыс. человек.

Накануне в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. В регионе наблюдался сильный ветер порывами до 25 м/с. Это привело к обрушению деревьев, разрывам энергосетей. Региональное МЧС приведено в режим повышенной готовности.

Теги
РоссияТатарстан
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