В Нижегородской области полностью восстановили прерванную непогодой подачу электричества

ТАСС, 29 октября. Специалисты полностью восстановили прерванное из-за шквалистого ветра электроснабжение населенных пунктов Нижегородской области, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС России.

"29 октября 2019 года в 02:00 (мск) ремонтные работы на системах электроснабжения в населенных пунктах Нижегородской области завершены. Электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Отключение света затронуло примерно треть районов области. По данным на полдень 28 октября, без электричества оказались около 47 тыс. человек.

Последствия стихии устраняли более 260 человек и около 130 единиц техники.