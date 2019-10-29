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В Нижегородской области полностью восстановили прерванную непогодой подачу электричества

Без электричества 28 октября оказались около 47 тыс. человек

ТАСС, 29 октября. Специалисты полностью восстановили прерванное из-за шквалистого ветра электроснабжение населенных пунктов Нижегородской области, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС России.

"29 октября 2019 года в 02:00 (мск) ремонтные работы на системах электроснабжения в населенных пунктах Нижегородской области завершены. Электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Отключение света затронуло примерно треть районов области. По данным на полдень 28 октября, без электричества оказались около 47 тыс. человек.

Последствия стихии устраняли более 260 человек и около 130 единиц техники.

Теги
РоссияНижегородская область
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