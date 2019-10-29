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В Удмуртии восстановили подачу электричества, нарушенную из-за сильного ветра

К устранению аварий привлекались 106 бригад специалистов

ИЖЕВСК, 29 октября. /ТАСС/. Нарушения, связанные с подачей электричества из-за порывов ветра, во всех районах Удмуртии устранили к 03:00 мск, сообщили ТАСС во вторник в отделе по связям с общественностью "Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго".

"Да, в 02:00 мск (03:00 по местному времени) восстановили основную сеть, в 03:00 мск (04:00 местного) - распределительную. Все нарушения, которые были вызваны порывами ветра, ликвидированы. Всего было более 230 технологических нарушений", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что к работам привлекалось 106 бригад - 371 человек и 121 единица техники.

В понедельник вечером в пресс-службе главы и правительства Удмуртии сообщали, что из-за ветра в 15 районах в 90 населенных пунктах, где проживают более 23 тыс. человек, произошло частичное отключение энергоснабжения. Предварительные причины отключений - нахлест проводов и падение деревьев на воздушные линии электропередачи.

Теги
РоссияУдмуртия
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