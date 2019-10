В Швеции установили памятник движению #МeТoo

Пума символизирует протест против сексуальных домогательств. По словам сотрудницы коммунальной администрации Умео Муа Крестесен, в Швеции это первая скульптура, посвященная #Мe too. Городу она обошлась в 500 тыс. крон ($55,3 тыс.).

"Это произведение искусства, и оно имеет цену. В противном случае у нас никакого искусства не будет", - пояснила в интервью телеканалу СВТ Муа Крестесен.

Сама Камилла Акрака говорит, что желание изваять скульптуру у нее возникло, как только она услышала о самой ее идее. "В заявлении (на участие в конкурсе) я сразу написала, что хочу сделать пантеру или пуму, величественное и красивое животное", - рассказала автор памятника.

"Когда хочешь произвести звук, который должны услышать, он должен идти от кончиков пальцев. В этом все дело", - добавила она.

Официальное открытие бордовой пумы состоится в субботу.

Движение #MeToo

Глобальное движение #MeToo началось с твита актрисы Алиссы Милано, опубликованного в октябре 2017 года. Она призвала всех, кто когда-либо сталкивался с сексуальными домогательствами, ответить на ее пост словами "Я тоже" (Me too). С тех пор миллионы людей использовали хештег, чтоб рассказать о своем опыте.

Твит Милано был вызван резонансным скандалом вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Порядка 90 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, а часть из них сообщила и о попытках изнасилования.

А первой фразу Me Too использовала общественный деятель Тарана Бёрк в 2006 году в рамках проведения кампании среди темнокожих женщин, которые испытали сексуальное насилие. Она создала документальный фильм Me Too, где рассказала, как однажды ответила этой фразой девочке-подростку, подвергшейся сексуальному насилию. Бёрк жалела, что не нашла других слов кроме "я тоже".