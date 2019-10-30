CBS: в Калифорнии с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах из-за смерти истца

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) приняла решение отказаться от уголовного преследования в отношении американского актера Кевина Спейси, поскольку обвинивший его в домогательствах мужчина умер. Об этом сообщил в среду телеканал CBS .

В прокуратуре посчитали, что доказать обоснованность обвинений в отношении Спейси теперь будет невозможно. О смерти истца стало известно в сентябре. Ранее мужчина, который работал массажистом, обвинял актера в сексуальных домогательствах во время сеанса массажа в доме Спейси в Малибу (штат Калифорния) в 2016 году. Рассмотрение иска по существу должно было начаться 23 июня 2020 года.

60-летний Кевин Спейси - американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар". Он также известен по главной роли в сериале "Карточный домик" (House of Cards). В 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Впоследствии телеканал CNN сообщил, что восемь человек, участвовавших в съемках "Карточного домика", рассказали журналистам о домогательствах со стороны Спейси. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала актер лишился роли в сериале.