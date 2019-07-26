Один дома: сможет ли Кевин Спейси искупить свои грехи

Несмотря на то, что, в отличие от Америки, Великобритания все еще ведет расследование против Спейси, многие американские таблоиды поспешили объявить о возвращении актера. Однако вопрос о том, сможет ли он продолжить свою карьеру, остается открытым.

Описание Кевин Спейси (слева) и его адвокат Алан Джексон (в центре) во время предварительного слушания в окружном суде в Нантакете, штат Массачусетс, июнь 2019 года © AP Photo/Steven Senne

Впервые обвинение в сексуальном домогательстве Спейси предъявил в октябре 2017 года актер Энтони Рэпп, известный по телесериалу Star Trek. По его словам, это произошло более 30 лет назад, когда Рэпп был еще несовершеннолетним. Сам Спейси заявил, что не помнит об этом случае, принес свои извинения и решил "замять" скандал публичным признанием в нетрадиционной сексуальной ориентации. Этот шаг вызвал критику со стороны профессионального сообщества, которое справедливо заподозрило актера в том, что он хочет отвлечь внимание от заявлений Рэппа.

В итоге признание ему не помогло, и конфликт вокруг его персоны развивался стремительно: от сотрудничества с ним отказалось агентство Creative Artists Agency, а Netflix, отснявший с участием Спейси шесть серий последнего сезона "Карточного домика", решил убить его персонажа Фрэнка Андервуда и снять все заново. То же решение принял и Ридли Скотт, которому пришлось переснять все сцены с актером в его новом фильме "Все деньги мира" и заменить его Кристофером Пламмером. В театре The Old Vic , где Спейси 11 лет работал художественным руководителем, было инициировано внутреннее расследование, и даже граффити в Массачусетсе с его портретом было решено стереть раз и навсегда. Всего о неподобающем поведении актера рассказали около 30 человек. На все эти "репрессии" он отреагировал странным видео, опубликованном накануне Рождества. В нем Спейси выступает в образе Фрэнка Андервуда и начинает с фразы "Позвольте мне быть откровенным", построенной на игре слов (имя Фрэнк и прилагательное frank — честный, откровенный — на английском пишутся и звучат одинаково). "Конечно, некоторые поверили всему и просто затаили дыхание, чтобы услышать, как я признаюсь во всем. Они просто умирают, чтобы заставить меня заявить, что все сказанное верно и что я получил то, что заслужил. Но вы не поверите худшему без доказательств? Вы бы не поспешили на суд без фактов, не так ли? Конечно, я не буду платить за то, чего я не сделал".

Ролик вызвал жесткую критику в интернете. Вообще, выбор амплуа именно Фрэнка Андервуда, который врал всем и всегда и не гнушался даже убийством для достижения своих целей, кажется, мягко говоря, сомнительным. Ок, Фрэнк, точнее Кевин, так мы тебе и поверили

Определение, кто виноват, а кто нет, кто искупил свои грехи (и можно ли их искупить), — очень непростой моральный выбор, который стоит перед современным обществом в целом и Голливудом в частности, а последний никогда не отличался высокими моральными стандартами. Точный портрет "фабрики грез" нарисовал сериал "Конь Бо Джек". Один из эпизодов последнего сезона рассказывает про некогда популярного американского актера, которому пришлось уйти на покой из-за своего скандального поведения. Однако какими бы ужасными ни были его поступки, продюсеры все равно были не против рассмотреть его на пару-тройку ролей и устроить красивый голливудский камбэк. Чтобы закрепить успех, он заделывается феминистом в угоду публике, чем как бы полностью смывает свои прошлые грехи. Сериал ставит вопрос, сколько нужно для того, чтобы даже самый ужасный человек мог получить работу в Голливуде? Вполне может быть, что постепенно это время будет сокращаться: сначала пять лет, затем два года, а потом, может, и вовсе всем станет все равно.

На эту тему WSJ: Вуди Аллен подал иск против Amazon на $68 млн за расторжение контракта

Большинство быстро отвернулось от Спейси, а те немногие, кто попытался его поддержать, подверглись общественному осуждению. Могут ли они также быстро снова начать с ним работать? Скорее нет, чем да. Хотя здесь многое зависит от самого поведения человека и от страны, в которой он работает. Так, европейцы склонны проще относиться к грехам людей искусства. Например, в случае с Вуди Алленом после того, как в Los Angeles Times вышла статья его дочери Дилан Фэрроу "Почему революция #MeToo обошла Вуди Аллена?", студия Amazon отказалась выпускать его новый фильм "Дождливый день в Нью-Йорке". Фэрроу не в первый раз обвиняла своего приемного отца в сексуальных домогательствах. После этого коллеги Аллена Колин Ферт, Грета Гервиг и Ребекка Холл публично заявили, что жалеют о своей работе с режиссером. А Тимоти Шаламэ пожертвовал свой гонорар за фильм на благотворительность. При этом европейские актеры Джуд Лоу и Хавьер Бардем оказались другого мнения, нежели американцы, и поддержали Аллена. Испанский медиагигант Mediapro и вовсе запустил в производство его новый фильм. Сам режиссер утверждает, что вне зависимости от того, как к нему будет относиться публика, он будет продолжать снимать фильмы и умрет на съемочной площадке. А польский режиссер Роман Полански, которого в США обвинили в педофилии, долгое время прятался от правосудия во Франции. Он даже получил поддержку французского министра культуры и коммуникации Фредерика Миттерана, по чьим словам, режиссера хотели отдать на съедение львам "из-за какой-то давнишней истории". Также это ставит вопрос о том, можем ли мы отделить работу от ее автора?

Возможно ли восхищаться произведением искусства, если оно создано аморальным человеком? Мы живем в ту эпоху, когда даже простой поход в кинотеатр может поставить нас перед моральным выбором и стать политическим заявлением

Этот вопрос исследовал Ларс фон Триер в фильме "Дом, который построил Джек", который он, между прочим, представил на Каннском фестивале после семилетнего изгнания из-за заявлений о симпатиях к Адольфу Гитлеру. Подобная дискуссия развернулась в СМИ и интернете по поводу открытия неоднозначного проекта "Дау", режиссера которого Илью Хржановского обвиняли в тирании и аморальных методах работы.