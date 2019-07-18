Дело в отношении Кевина Спейси

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июля 2019 года прокуратура США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против обладателя двух "Оскаров" Кевина Спейси, известного по фильмам "Подозрительные лица", "Красота по-американски", "Двадцать одно" и др.

Обвинения

Впервые обвинение в сексуальном домогательстве Кевину Спейси предъявил в октябре 2017 года актер Энтони Рэпп, известный по телесериалу Star Trek. По его словам, это произошло более 30 лет назад, когда Рэпп был еще несовершеннолетним. Сам Спейси заявил, что не помнит об этом случае, но принес свои извинения. Тогда же он публично признался в своей гомосексуальности, что вызвало критику со стороны ЛГБТ-сообщества: Спейси обвинили в том, что он смешивает понятие гомосексуальности с педофилией. После этих событий еще несколько мужчин сообщили о приставаниях со стороны Спейси, в том числе кинорежиссер Тони Монтана, а также еще восемь человек, участвовавших в съемках сериала "Карточный домик". Кроме того, с жалобами о непристойном поведении Спейси обратились сотрудники лондонского театра Old Viс, в котором Спейси был художественным руководителем в 2003-2015 годах.

В этот период газеты пестрили такими заголовками, как "Взлет и падение Кевина Спейси: хронология обвинений в сексуальном насилии" (ABC News), "Обвинения в сексуальном насилии против Кевина Спейси охватывают десятилетия" (портал Vox).

Отказ от сотрудничества с актером

На фоне скандала американский производитель фильмов и сериалов Netflix отстранил актера от съемок в сериале "Карточный домик" (сценарий заключительного сезона был изменен, персонаж Спейси не участвовал в действии). Впоследствии сцены с участием Спейси удалили из нескольких картин, которые на тот момент находились в производстве, в том числе из фильма Ридли Скотта "Все деньги мира" (2017). Были прекращены съемки биографической ленты Гора Видала, в которой Спейси играл главную роль.

Международная академия телевизионных наук и искусств отменила решение о присуждении Кевину Спейси международной премии Emmy за вклад в производство телевизионных фильмов, которая должна была быть вручена ему в ноябре 2017 года. Кроме того, от сотрудничества с артистом отказалось агентство Creative Artists Agency.

Комментарий Спейси

В декабре 2018 года Спейси впервые прокомментировал обвинения в свой адрес. В видеоролике под названием "Позвольте мне быть откровенным", в котором он предстал в образе своего персонажа из "Карточного домика" Фрэнка Андервуда, актер, обращаясь к зрителям, сказал: "Конечно, некоторые поверили всему и просто затаили дыхание, чтобы услышать, как я признаюсь во всем. Они просто умирают, чтобы заставить меня заявить, что все сказанное верно, и что я получил то, что заслужил. Но вы не поверите худшему без доказательств? Вы бы не поспешили на суд без фактов, не так ли? Конечно, я не буду платить за то, что я не сделал".

Судебные разбирательства

В общей сложности Спейси обвинили в домогательствах более 30 мужчин, но только одно дело дошло до суда (остальные не были возбуждены за истечением срока давности). Этот случай относится к событиям 2016 года, когда, по словам экс-ведущей новостной программы на американском телевидении Хизер Унру, в одном из баров города Нантакет (штат Массачусетс) Спейси домогался ее сына Уильяма Литтла, которому на тот момент было 18 лет.

Обвинение строилось на данных мобильного телефона, с помощью которого молодой человек якобы обменивался со своей девушкой деталями инцидента. Из-за утери этого телефона прокуратура отозвала дело. Уильям Литтл отказался от гражданского иска.

В настоящее время полиция Великобритании ведет расследование против Спейси по факту предполагаемого сексуального насилия, но по нему пока не предъявлено обвинение.