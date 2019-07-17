CBS: прокуратура США отозвала обвинения против Кевина Спейси

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси. Об этом, как сообщил в среду телеканал CBS, стало известно во время заседания суда в Нантакете (штат Массачусетс).

По данным телеканала, обвинения были отозваны в связи с отсутствием доступа к уликам, на которых строилось обвинение, а также недоступностью показаний предполагаемого потерпевшего. CBS подчеркивает, что причиной для такого решения стало отсутствие в материалах дела мобильного телефона, с помощью которого молодой человек, обвинявший американского актера в сексуальных домогательствах, якобы обменивался со своей девушкой деталями инцидента.

Ранее сторона обвинения предоставила адвокатам Спейси данные, якобы полученные с указанного смартфона, однако представители защиты актера настаивали на том, что они имеют право лично изучить телефон. По их мнению, из его памяти могли быть заранее удалены записи, которые бы подтвердили невиновность Спейси. При этом потерпевший и члены его семьи утверждают, что телефон утерян и предоставить его для экспертизы невозможно.

Потерпевший ранее дал в суде показания, в которых утверждал, что он ничего не удалял со своего смартфона. Однако впоследствии молодой человек воспользовался пятой поправкой к конституции США, которая наделяет граждан правом не свидетельствовать против самих себя. Судья в начале июля 2019 года подтвердил, что потерпевший имеет на это право, однако подчеркнул, что его показания по данному пункту будут изъяты из материалов дела.

Дело против Спейси

В 2018 году бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру на пресс-конференции обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына, якобы предпринятой актером в июле 2016 года в одном из баров Нантакета. По словам женщины, актер напоил юношу перед тем, как совершить развратные действия.

59-летний Кевин Спейси - американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар". Он также известен по главной роли в сериале "Карточный домик" (House of Cards). В 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Впоследствии телеканал CNN сообщил, что восемь человек, участвовавших в съемках сериала "Карточный домик", рассказали журналистам о домогательствах со стороны Спейси. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала актер был уволен из проекта.