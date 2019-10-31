Глава австрийской OMV отверг обвинения в геноциде маори из-за добычи газа в Новой Зеландии

ВЕНА, 31 октября. /ТАСС/. Председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле назвал намерение подать против него иск в Международный уголовный суд из-за разработки месторождений нефти и газа в Новой Зеландии попыткой навредить репутации его предприятия. Так Зеле отреагировал на заявление представителя народности маори, который обвинил его в причастности к разрушению условий жизни маори из-за добывающей деятельности на территории этой страны.

"Это было объявление об исковом заявлении. В связи с тем, что оно недоступно, я не могу дать вам подробный комментарий с деталями. Но скажу одно. Я отвергаю обвинения, изложенные в объявлении, как полностью необоснованные", - сказал Зеле во время видеоконференции в Вене о деятельности OMV в 2019 году.

По его словам, в Новой Зеландии OMV является крупнейшей компанией по добыче газа и большая часть ее продукта поступает в распоряжение крупнейшего покупателя газа в этой стране. При этом вся деятельность австрийской компании на территории Новой Зеландии соответствует законодательству, отвечает установленным нормам и одобрена местными властями.

В то же время Зеле заявил Австрийскому агентству печати, что намерение подать против него иск является ничем иным, как "публичным объявлением, направленным на подрыв репутации OMV".

Заявление от народа маори

Представитель народности маори Майк Смит 24 октября заявил в Вене о плане подать иск в отношении Зеле из-за бурения OMV у берегов Новой Зеландии. Смит считает, что добыча нефти и газа будет иметь катастрофические последствия для коренного населения этой страны и окажет влияние на потепление климата. По его словам, если OMV не откажется от разработки ископаемых ресурсов в Новой Зеландии, тогда ее руководство понесет личную ответственность и будет обвинено в геноциде и уничтожении среды обитания маори.

В частности, Смит указал, что климатический кризис и глобальное потепление от деятельности нефтяных компаний негативно сказывается на жизни маори. Повышение уровня моря приводит к подтоплению территорий этой народности, а рыболовству угрожает загрязнение океана. Новые работы также могут угрожать среде обитания синих китов и уязвимых видов дельфинов. Как заявили в OMV, компания находится в постоянном контакте с маори и не намерена сворачивать бизнес в Новой Зеландии, где австрийский концерн работает с 1999 года.

Маори - коренной народ Новой Зеландии и основное население страны до прибытия европейцев. Численность маори, согласно переписи 2013 года, составляет около 600 тыс. человек - приблизительно 15% населения страны.