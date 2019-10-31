Петербургский архив выложит в интернет материалы выставки о выдающихся политиках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Организаторы выставки "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков", одним из экспонатов которой стала анкета на комсомольца Владимира Путина, планируют выложить материалы в интернет. Об этом сообщила ТАСС в четверг заместитель директора Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга Ольга Боброва.

"У нас в планах - разместить ее в электроном виде в интернете, чтобы ее могли посмотреть больше людей. Но на данный момент пока мы не решили еще, в каком это будет формате", - сказала собеседница агентства. Боброва отметила, что устроители выставки "не ожидали, что она вызовет такой большой резонанс и такой большой интерес у СМИ".

Приуроченная к 90-летию архива выставка посвящена 90 персонам, которые добились значительных успехов в сфере политики, военного дела, науки, искусства и культуры.

Среди демонстрируемых документов, помимо анкеты на Путина, информация в Ленинградский обком КПСС о концерте Элтона Джона в 1979 году в Ленинграде со ссылкой на зарубежные СМИ. "Публика, наполовину состоявшая из длинноволосых, одетых в джинсы молодых поклонников поп-музыки и наполовину из коротко подстриженных солидно одетых комсомольских деятелей, кричала, свистела и неистово хлопала в такт знакомым песням", - говорится в документе. Обращает на себя внимание резолюция главы городского обкома Григория Романова, в которой он поручает своим подчиненным разобраться в том, "кто разрешил концерт" и "почему [о концерте] не доложили [в обком]".

В экспозиции также представлены анкеты Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко, письма, фотографии, документы с резолюциями Михаила Горбачева, Юрия Гагарина, Игоря Курчатова, Максима Горького, Казимира Малевича и другие. В нее вошли и документы, посвященные 75-летию со дня Великой Победы, 170-летию со дня рождения академика Ивана Павлова, 150-летию со дня рождения инженера, строителя первых гидроэлектростанций Генриха Графтио.

Экспозиция доступна для публики в нескольких вариантах: в самом архиве на Таврической улице его можно увидеть до 20 декабря в электронном виде в специально созданном альбоме с интерактивным алфавитным указателем, а подлинники представлены в выставочной галерее архива. Кроме того, до 11 декабря она будет работать в историческом парке "Россия - моя история".