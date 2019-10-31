Власти НАО помогут семье убитого в детском саду ребенка

ТАСС, 31 октября. Семье ребенка, убитого в четверг в детском саду в Нарьян-Маре, окажут всю необходимую помощь. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь губернатора НАО Александра Цыбульского Оксана Катовская.

Катовская добавила, что, по предварительным данным, охранник детского сада в Нарьян-Маре, где произошло ЧП, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

В четверг днем 36-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время тихого часа ворвался с ножом в детский сад и убил шестилетнего мальчика. В Следственном комитете РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.