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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Эксперт: непрофессионализм охранников детсадов приводит к таким ЧП, как в Нарьян-Маре

Лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков считает, что охрана объектов образования в России находится на низком уровне

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Непрофессионализм людей, которые работают в сфере охраны детсадов и иных подобных образовательных учреждений в России приводит к трагедиям, подобным произошедшему в Нарьян-Маре, считает член общественного совета при ФСИН РФ, лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

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"Нужно признать, что охрана объектов образования в нашей стране, за исключением нескольких регионов, находится на низком уровне. Никакие камеры и рамки металлоискателей не спасут, если охранять школы будут не профессиональные работники с должным уровнем подготовки, а те, кто просто никуда больше не смог устроиться, или же пенсионеры ради дополнительного заработка", - сказал Цветков.

Эксперт отметил, что необходимо незамедлительно и должным образом обеспечить охрану объектов образования от хулиганских и преступных действий. "Для этого финансирование охраны школ и детсадов надо отдавать не на откуп самим учреждениям, а финансировать на федеральном уровне. Чтобы на входе сидели действительно профессионально обученные люди, здесь нельзя экономить. Иначе подобные происшествия будут продолжаться, хотя даже это не решит проблему на 100%, но существенно минимизирует", - отметил он.

В четверг днем в Нарьян-Маре 36-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время тихого часа ворвался с ножом в детский сад и убил шестилетнего мальчика.

Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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