Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Люди несут цветы и игрушки к детсаду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

В связи с ЧП многие учреждения города отменили развлекательные мероприятия

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Жители Нарьян-Мара несут к детскому саду "Сказка", где в четверг был убит шестилетний ребенок, цветы, свечи и игрушки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа.

На эту тему
Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

"Люди несут к детсаду цветы, игрушки и зажигают свечи", - сказали в пресс-службе. Многие учреждения города отменили развлекательные мероприятия.

Мужчина в четверг проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего мальчика. Ребенок умер на месте.

Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Реклама на ТАСС
Reuters: через приложение WhatsApp следили за официальными лицами 20 стран
По информации агентства, несанкционированный доступ был получен к данным на мобильных устройствах представителей стран, которые считаются союзниками США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС