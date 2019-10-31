Люди несут цветы и игрушки к детсаду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Жители Нарьян-Мара несут к детскому саду "Сказка", где в четверг был убит шестилетний ребенок, цветы, свечи и игрушки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа.

Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

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"Люди несут к детсаду цветы, игрушки и зажигают свечи", - сказали в пресс-службе. Многие учреждения города отменили развлекательные мероприятия.

Мужчина в четверг проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего мальчика. Ребенок умер на месте.