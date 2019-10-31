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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Глава НАО прервал рабочую поездку из-за убийства ребенка в детсаду

Александр Цыбульский вернется в регион 1 ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский в пятницу вернется в регион из Калининградской области, где проходило заседание президиума Госсовета в сфере здравоохранения. Как сообщили в пресс-службе главы НАО, Цыбульский прервал рабочую поездку и утром 1 ноября вылетит в округ в связи с убийством ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

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Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

Мужчина в четверг проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и убил ножом шестилетнего ребенка.

"Губернатор Ненецкого округа прерывает свою рабочую поездку и в 9 утра в пятницу вылетает в регион. Около 12:00 мск он будет в Нарьян-Маре", - сообщили в пресс-службе.

В Нарьян-Маре возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Кроме того, следователи возбудили дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в детском саду.

Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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