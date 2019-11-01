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Обновлено 

Полковник ФСБ Черкалин готов отдать государству имущество на 6 млрд рублей

Ранее Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства имущества на сумму в 6,3 млрд рублей
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© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 ноября./ТАСС/. Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ России Кирилл Черкалин согласен отдать государству часть имущества по миллиардному иску Генпрокуратуры РФ к нему и его родственникам. Об этом ТАСС сообщили в Головинском суде Москвы.

"Иск [Черкалин] признает частично", - сказал собеседник агентства.

В ходе заседания по иску адвокат перечислил имущество, которое Черкалин готов обратить в доход государства. Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, €1,978 млн, 16,145 млн рублей, $22,056 млн, €6,522 млн, £4 тыс., 793 млн рублей, автомобиля Porsche Cayenne, а также наручных часов, запонок. Остальные требования ответчик не признает.

Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превышает 6,3 млрд рублей.

Большую часть этой суммы, около 6 млрд в рублевом эквиваленте, составляют изъятые в квартире и машине Черкалина наличные в рублях и иностранной валюте. Генпрокуратура в ходе проверки соответствия расходов и доходов экс-начальника 2-го отдела управления "К" СЭБ ФСБ России Черкалина установила, что он предоставлял неполные сведения о доходах, а стоимость найденного у него имущества значительно превышает его официальный доход. На часть незаконно полученных денег он приобретал имущество и регистрировал на своих родственников и близких. При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей, отметили в Генпрокуратуре.

Новость обновлена (14:12 мск) - приводятся подробности в третьем абзаце

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