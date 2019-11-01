Кузнецова призвала пересмотреть всю систему охраны детских садов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что убийство 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара станет поводом для пересмотра всей системы охраны детских учреждений. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба детского омбудсмена.

"Надеюсь, что этот случай станет поводом проверить и пересмотреть всю систему охраны детских учреждений", - сказала она.

Кроме того, детский омбудсмен выразила надежду, что ситуация в Нарьян-Маре не только послужит поводом для "уточнения тех норм [безопасности], которые сегодня есть", но и "разбудит людей, которые уснули, потеряли бдительность в заботе о детях".

31 октября 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, мужчина арестован. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.