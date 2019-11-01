Росгвардия провела инструктаж о мерах безопасности в учреждениях образования НАО

ТАСС, 1 ноября. Сотрудники Росгвардии в пятницу провели инструктаж по организации мер безопасности для руководителей образовательных учреждений Ненецкого автономного округа в связи с убийством ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Для руководителей образовательных учреждений НАО проведен инструктаж по организации мер безопасности. В ходе встречи сотрудники регионального управления Росгвардии провели методическое занятие по соблюдению мер безопасности в образовательных учреждениях. В ходе встречи были даны все необходимые разъяснения и рекомендации, в том числе по обеспечению пропускного режима в здания", - говорится в сообщении.

В инструктаже участвовали руководители детских садов, школ, учреждений культуры и дополнительного образования, а также представители коммерческих организаций, оказывающих в регионе услуги допобразования.

В большинстве детских садов Ненецкого АО с пятницы ужесточен пропускной режим. У входных дверей дежурят охранники, у них имеются списки детей, которые учатся или воспитываются в учреждениях образования. Вход в учреждения осуществляется по документам, удостоверяющим личность.