Эксперты: убийство ребенка в Нарьян-Маре требует пересмотра работы наркодиспансеров

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Работа наркодиспансеров с лицами, состоящими на учете, должна быть предметной и долгосрочной. Это может предотвратить трагедии, подобные убийству ребенка в Нарьян-Маре, заявил ТАСС руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

31 октября местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка, который умер на месте. Как сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа (НАО), подозреваемый состоял на учете у нарколога в связи с алкоголизмом.

"Нужна система качественной работы с теми, кто стоит на учете. Трагедию можно было предотвратить, если бы за подобными людьми были закреплены профессиональные психологи. В государстве практически нет выработанных моделей для разных категорий тяжело больных граждан, все это сводится к формализму на бумаге", - сказал он.

Общественник полагает, что нужны стандарты реабилитации, ресоциализации алко-, наркозависимых, которые включают в себя в том числе немедикаментозную помощь.

"Наше экспертное мнение: стране нужна комплексная антинаркотическая реформа. Мы обращаемся к Генпрокуратуре и Минздраву России, чтобы они проверили, как выполнялись требования со стороны государственной наркологии, насколько реально данный гражданин проходил обследования", - отметил Хамзаев.

По его мнению, механизм обычного учета наркоманов и алкоголиков "не отслеживает реально происходящие события".

Система постановки на учет

Согласно требованиям приказа Минздрава России, наблюдение в диспансере осуществляется при добровольном согласии пациента в письменной форме. При этом осмотр больных врачом в течение первого года ремиссии проводится раз в месяц, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет - раз в шесть недель и в ремиссии свыше 2 лет - раз в три месяца. Обширное медобследование проводится раз в три месяца. Врачебная комиссия решает прекратить лечение в диспансере, если у пациента наблюдается ремиссия в течение трех лет и двух лет при самостоятельном обращении за помощью. Врач-психиатр-нарколог останавливает терапию при смерти или переезде пациента, а также при его письменном отказе от диспансерного наблюдения.

В свою очередь главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сказал ТАСС, что поведение лиц, состоящих на учете в диспансере, "невозможно предвидеть". При этом он также высказал мнение, что ответственность за поведение больных должна лежать не на врачах, а на самих пациентах.

"Трезвая Россия"

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.