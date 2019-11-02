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Расследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

Под руководством убитого главы ЦПЭ Ингушетии выявили четыре экстремистские группы

За свои заслуги Ибрагим Эльджаркиев был награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", также ему досрочно присвоили звание "подполковник полиции"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Начальник Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, убитый в Москве неизвестными, был непримиримым борцом с экстремизмом в республике, под его руководством выявили четыре группы экстремистов. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе МВД Ингушетии.

36-летний Эльджаркиев начал службу в 2004 году в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника группы оперативной службы. В 2016 году он перешел на службу в органы внутренних дел и возглавил Центр противодействия экстремизму. "Он сумел создать надежный заслон на пути распространения экстремизма в Республике Ингушетия. Под его непосредственным руководством и при личном участии было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности", - сообщили в республиканском МВД.

За высокий профессионализм и мужество Эльджаркиева представили к государственной награде - медали "За отличие в охране общественного порядка", а также к присвоению очередного специального звания "подполковник полиции" досрочно. "Выбрав для себя путь борца с преступностью, он до конца остался верен служебному долгу и присяге", - подчеркнули в МВД.

У полицейского остались трое детей. "Личный состав МВД по Республике Ингушетия вместе с родными и близкими Ибрагима Эльджаркиева скорбит о его трагической безвременной смерти, разделяет боль потери", - отметили в МВД.

По данным республиканского министерства, Эльджаркиев и его родной брат, проживающий в Москве, были убиты неустановленными лицами 2 ноября. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил в них около 10 раз, произведя контрольные выстрелы в головы своих жертв.

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В правоохранительных органах также сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Тогда он не пострадал.

Теги
РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
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